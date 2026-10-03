Thủ tướng: Quý IV là giai đoạn nước rút, quyết định kết quả năm 2026

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026, kết nối trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, sau 3 quý của năm 2026, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, với một số diễn biến vượt dự báo, tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển KT-XH, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, xử lý các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đầy đủ, minh bạch.

Cùng với đó là các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh sản xuất trong nước; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; bảo đảm an ninh năng lượng, điện, xăng dầu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chính phủ cũng tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền Trung ương và địa phương, nâng cao năng lực thực thi ở cơ sở; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ các dự án khó khăn, tồn đọng kéo dài.

Theo Thủ tướng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy bằng những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, cần quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, các Phó Thủ tướng: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu tham dự phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, Hội nghị lần này phải đánh giá kết quả 9 tháng và bàn các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn cho quý IV. Năm 2026 có ý nghĩa bản lề, nền tảng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 sẽ tạo điều kiện để năm 2027 là năm bứt phá.

Xác định rõ động lực, nhiệm vụ và trách nhiệm trong quý IV

Thủ tướng nhấn mạnh áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định. Các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình, xác định cụ thể dư địa, động lực tăng trưởng để khai thác tối đa; đồng thời nhận diện các điểm nghẽn để tháo gỡ triệt để.

Về kết quả tăng trưởng 9 tháng, Thủ tướng yêu cầu phân tích rõ những ngành, lĩnh vực, địa phương đang tạo động lực cho tăng trưởng để tiếp tục phát huy; những lĩnh vực, địa phương tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng và các nguyên nhân tác động đến kết quả chung.

Thủ tướng nhấn mạnh 5 nhóm nội dung cần tập trung thảo luận. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng cần phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô, nguồn lực và cơ chế đặc thù. Trong 3 tháng cuối năm, từng ngành, từng địa phương phải xác định có thể tạo thêm động lực tăng trưởng từ đâu, nguồn lực và giải pháp thực hiện như thế nào; tập trung thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, xử lý các dự án tồn tại, vướng mắc.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp tạo chuyển biến mạnh hơn đối với sản xuất công nghiệp, xây dựng, xuất khẩu; xác định những dự án lớn cần đẩy nhanh tiến độ, công trình có thể hoàn thành sớm, đưa vào sử dụng; mở rộng thị trường xuất khẩu và kích thích sức mua trong nước.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu nâng cao trách nhiệm tổ chức thực thi. Từ nay đến cuối năm, mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định cụ thể nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành trong từng tháng, kết quả đầu ra và cơ quan, tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.