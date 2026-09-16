Thủ tướng: Quy định rõ tiêu chí khung về hạn chế phân lô bán nền, ngăn đầu cơ

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 để xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 16/9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng; giải quyết đúng, trúng, đến cùng các điểm nghẽn; khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển, tạo không gian và dư địa phát triển.

Theo Thủ tướng, tiến độ xây dựng luật phải rất khẩn trương do thời gian gấp, nhưng quá trình chuẩn bị phải kỹ lưỡng, đặt chất lượng, tính đồng bộ, thống nhất và khả thi lên hàng đầu.

“Quan trọng nhất, các bộ phải thấm nhuần tinh thần chỉ đạo là loại bỏ tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm, tuyệt đối không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo định hướng của lãnh đạo Chính phủ, các quy định phải cụ thể, chặt chẽ, bịt những kẽ hở, vừa bảo đảm mục tiêu quản lý, vừa kiến tạo không gian phát triển. Đồng thời, phải chấp hành đầy đủ các quy định về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, phòng ngừa lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm tác động vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Quy định rõ tiêu chí hạn chế phân lô bán nền

Cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng; cầu thị lắng nghe các ý kiến người dân, doanh nghiệp, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế về: thời hạn sử dụng nhà chung cư; các loại hình nhà ở cho thuê, cơ chế tài chính đi kèm…

“Đơn giản hóa thủ tục đầu tư, phát triển và tiếp cận nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu có nơi ở ổn định, lâu dài của người dân; quy định rõ tiêu chí khung về hạn chế phân lô bán nền; quy định ngăn ngừa các hành vi đầu cơ; báo cáo Quốc hội đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng…”, Thủ tướng nêu rõ.

Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh việc xây dựng, kết nối thông tin dữ liệu đất đai theo nguyên tắc minh bạch tối đa nhằm thúc đẩy giao dịch trên thị trường; rà soát quy định phân cấp, phân quyền, đơn giản thủ tục hành chính theo nguyên tắc 1 đầu mối, 1 cửa…

Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hoàn thiện các quy định tại dự thảo Luật xác định rõ tiêu chí nhận diện hành vi đầu cơ, thao túng thị trường; cơ chế bảo đảm giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai qua tài khoản bảo đảm; cơ chế phân quyền cho UBND cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cần rà soát điều kiện kinh doanh, trình tự giao dịch, huy động vốn và trách nhiệm công khai thông tin, bảo đảm an toàn pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, nhất là người mua nhà. Quy định rõ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về bất động sản với dữ liệu đất đai, quy hoạch, thuế, công chứng, dân cư, tín dụng…

Về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Công an quy định rõ phạm vi, điều kiện, trình tự và trách nhiệm trong ủy quyền giữa Thủ trưởng Cơ quan điều tra với Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên trung cấp, cao cấp là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã; bảo đảm chặt chẽ, khả thi, không làm giảm trách nhiệm của người đứng đầu và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Quang cảnh phiên họp.

Xử lý dứt điểm việc thiếu sách giáo khoa

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần triển khai ngay để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa các dự án tồn đọng, kéo dài vào hoạt động; bảo đảm tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, khoa học công nghệ và năng lượng.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trực tiếp chỉ đạo; Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương đánh giá kỹ tình hình, diễn biến thị trường, đặc biệt là công tác điều hành giá xăng dầu, điện.

Về hoạt động của doanh nghiệp, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã trực tiếp làm việc với doanh nghiệp. Các bộ được yêu cầu tiếp tục rà soát, chủ động tháo gỡ ngay những vướng mắc chưa được xử lý triệt để.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá tổng thể tình hình doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ; tập trung xử lý những khó khăn, bất cập, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo công khai các biện pháp về thuế thu nhập doanh nghiệp có thể trình Quốc hội vào cuối năm nay để tăng lòng tin của doanh nghiệp vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, từ đó tiếp tục yên tâm để mở rộng sản xuất.

Về điều hành thị trường xăng dầu và điện, Thủ tướng giao Bộ trưởng Công Thương tiếp tục bám sát tình hình, đảm bảo việc dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện từ nay đến cuối năm.

Bộ Công Thương cần Khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bổ sung; trình đề án tổng thể về cơ cấu lại ngành điện

Bộ Tài chính được giao chủ trì phối hợp Bộ Công thương trình đề án cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo cắt giảm các khâu trung gian và tăng cường chất lượng, hiệu quả của cung ứng điện.

Với lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Nêu rõ vấn đề cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập và chưa đảm bảo cả về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi, làm việc với các địa phương.

Nhấn mạnh đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, Thủ tướng đề nghị các bí thư, chủ tịch phải phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Với lĩnh vực y tế, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục chỉ đạo; Bộ Y tế rà soát kỹ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ đóng góp ý kiến vào dự án luật sửa đổi một số luật trong lĩnh vực y tế.

Quan điểm được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh là tạo đột phá trong phương thức quản lý, bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra kẽ hở cho vi phạm; chấm dứt lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm và cắt giảm các khâu trung gian trong cung ứng thuốc, thiết bị y tế, để cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận thuốc, thiết bị y tế với giá phù hợp và chất lượng cao.