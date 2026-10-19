Thủ tướng: Quản lý chặt phân khúc nhà cho người thu nhập thấp, không để tăng giá đột biến

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 19/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Nuôi con nuôi, Luật Luật sư (sửa đổi).

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát giá nhà ở xã hội. Ảnh: QH

Phát biểu tại tổ về Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đã giao cho Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ ngành chuẩn bị văn bản hướng dẫn chi tiết, để bảo đảm khi Luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thì các văn bản hướng dẫn được đồng bộ, đảm bảo luật có thể thi hành ngay.

Đồng thời, rà soát tích hợp các nội dung trong cái văn bản hướng dẫn thi hành luật để hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều văn bản hướng dẫn cũng như lên kế hoạch tổ chức tập huấn để hướng dẫn cho các bộ ngành, các địa phương.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội cho ý kiến các nội dung trọng yếu gồm phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; tham dự, trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; về quyền, trách nhiệm của bảo vệ người mua tài sản.

Thủ tướng nhấn mạnh Luật này liên quan trực tiếp đến các luật liên quan như Luật Đất đai và các luật chuyên ngành khác.

Đối với đất đai được đưa ra đấu giá, việc thực hiện phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Đồng thời, khi quyết định giá đất theo Luật Đất đai, UBND các địa phương và HĐND sẽ phải căn cứ vào khung giá đất, hệ số giá đất theo quy định. Những nội dung này cần được các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, quy định chi tiết để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn.

Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải đạt được mục tiêu quản lý, điều tiết giá đất và thị trường bất động sản. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát giá nhà, đặc biệt là nhà ở dành cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội và nhà cho thuê.

"Chúng ta phải quản lý chặt chẽ giá ở những phân khúc này, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, qua đó bảo đảm người thu nhập thấp có khả năng tiếp cận nhà ở thông qua việc mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn" - Thủ tướng nói.

Để thực hiện được mục tiêu đó, việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư phải đi kèm với các cơ chế, chính sách liên quan. Các quy định của Luật này, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đấu thầu phải được thiết kế trong một hệ thống thống nhất, có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Quan điểm xuyên suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá ở phân khúc nhà ở xã hội và nhà cho thuê, giúp người thu nhập thấp, người lao động bình thường có khả năng tiếp cận nhà ở, đồng thời ngăn chặn tình trạng tăng giá vô lý.

“Đối với phân khúc nhà ở cao cấp, giá cả có thể được vận hành theo nhu cầu và điều kiện thị trường. Nhà nước đặc biệt chú trọng quản lý, điều tiết giá đối với những phân khúc nhà ở phục vụ các đối tượng chính sách và người thu nhập thấp” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Nội dung này liên quan trực tiếp đến dự án luật đang được xem xét. Vì vậy, Chính phủ mong các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự án luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đấu thầu.

Chẳng hạn, Luật Đất đai quy định trường hợp nào phải thực hiện đấu giá, trường hợp nào phải thực hiện đấu thầu thì trình tự, thủ tục phải phù hợp với quy định của pháp luật về đấu giá và đấu thầu.

Các quy định pháp luật phải được kết nối chặt chẽ, rõ ràng và thống nhất. Trong quá trình soạn thảo, nếu còn những nội dung chưa được liên kết đầy đủ giữa các luật, Chính phủ mong các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện.

Đặc biệt, các quy định và văn bản hướng dẫn phải đầy đủ, chi tiết, cụ thể, dễ áp dụng, tạo điều kiện để các địa phương triển khai thống nhất, hiệu quả trong thực tiễn.