Chiều 19/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên họp, hội đồng đánh giá khách quan, toàn diện, thực chất kết quả hoạt động của Hội đồng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá công tác thi đua - khen thưởng đã có những đổi mới thực chất, hiệu quả, nhất là trong hoạt động của Hội đồng, tổ chức thực hiện, có sự vào cuộc khá toàn diện của các cấp, các ngành.

Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã đóng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính...

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Chính phủ

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại. Ở một số nơi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức, nên công tác thi đua-khen thưởng chưa thực chất, còn thụ động; chưa chủ động phát hiện, khơi dậy và lan tỏa những cách làm hay, mới, hiệu quả.

"Có những việc rất cụ thể nhưng nếu khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng địa phương, đúng lúc, đúng thời điểm sẽ tác động rất nhanh, rất mạnh. Một số địa phương có những cách làm rất năng động, sáng tạo thì chúng ta phải ủng hộ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới và năm 2027, Thủ tướng nêu rõ, phải quán triệt kết luận của Bộ Chính trị xác định 2027 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Do đó, công tác thi đua - khen thưởng phải bám sát định hướng này, đặc biệt phải phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh trước hết là trong thúc đẩy tăng trưởng từng ngành, từng khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây là mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ này; tổ chức thực hiện hiệu quả khuôn khổ thể chế, chính sách, pháp luật mới để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, khó khăn và huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển.

Cùng đó là việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, rà soát việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để xác định những vấn đề cần tăng cường, xử lý cho địa phương, cơ sở về nhân lực, cán bộ, nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất…; xây dựng vị trí việc làm; giải quyết thủ tục hành chính một cửa, trực tuyến, liên thông, cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

"Càng giảm được chi phí, càng giảm được thời gian tuân thủ thì càng đóng góp tốt cho tăng trưởng, xây dựng được lòng tin và tạo sự đồng thuận rất lớn, cuối cùng là người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì", Thủ tướng yêu cầu.

Nêu rõ yêu cầu phải huy động nguồn lực rất lớn cho phát triển, Thủ tướng cho rằng các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu; trong thực hiện các dự án trọng điểm; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số...

Thủ tướng cũng chỉ rõ, các nhiệm vụ, phong trào thi đua không chỉ trong tháng 11/2027 (thời điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027) và không chỉ tại Phú Quốc để góp phần triển khai thành công Năm APEC 2027, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu Việt Nam ổn định, thân thiện, đoàn kết, chân thành, cởi mở và sẵn sàng hợp tác với các đối tác, bạn bè quốc tế, đóng góp trách nhiệm, chủ động cho những vấn đề của khu vực và quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, tất cả những nội dung này đều có thể xem xét tổ chức cụ thể thành các chương trình, phong trào thi đua. Công tác khen thưởng phải chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và các tập thể, cá nhân ở cơ sở có thành tích tiêu biểu.