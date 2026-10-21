Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chung Đà Nẵng đến 2050, tầm nhìn 2075

Hình thành các cực tăng trưởng kinh tế

Theo quy hoạch, đến năm 2050 Đà Nẵng có quy mô dân số trên 6,5 triệu người (trong đó dân số thường trú khoảng 5,4 triệu người; bao gồm cả dân số dự kiến cho các khu vực lấn biển). Khách du lịch khoảng 130 – 135 triệu lượt vào năm 2050.

Đô thị Đà Nẵng hiện hữu tiếp tục là trung tâm hành chính, tài chính, dịch vụ, công nghệ cao, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo; đồng thời nâng cấp chất lượng đô thị và hạ tầng.

Về mô hình và cấu trúc không gian phát triển, tổ chức không gian phát triển TP Đà Nẵng theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp với cấu trúc "3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang". Cụ thể, ba vùng phát triển: vùng ven biển phía Đông; vùng trung du, miền núi phía Tây; vùng biển phía Đông, đặc khu Hoàng Sa và các hải đảo.

Ba cực phát triển gồm cực phía Bắc: Đà Nẵng hiện hữu và mở rộng, Điện Bàn, Hội An, các khu đô thị lấn biển (tập trung tài chính, du lịch, công nghệ cao, logistics); cực phía Nam: Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành (công nghiệp, năng lượng, logistics, đổi mới sáng tạo); cực liên kết Nam Hội An: Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn (đô thị mới, du lịch, thương mại).

Hai trục liên kết Bắc - Nam (phía Đông gắn với giao thông quốc gia/ven biển, phía Tây gắn với đường Hồ Chí Minh và Đông Trường Sơn) và 4 hành lang Đông - Tây kết nối các quốc lộ/tuyến giao thông huyết mạch.

Quy hoạch chung TP Đà Nẵng xác định hệ thống đô thị đa trung tâm, có phân cấp chức năng và gắn với các hành lang giao thông thay vì một lõi duy nhất. Trong đó, đô thị Đà Nẵng hiện hữu tiếp tục là trung tâm hành chính, tài chính, dịch vụ, công nghệ cao, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo; đồng thời nâng cấp chất lượng đô thị và hạ tầng.

Liên Chiểu – phía Tây Bắc phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp và các khu đô thị gắn với đầu mối giao thông chiến lược; Hội An – Cù Lao Chàm phát triển du lịch, dịch vụ, văn hóa và đô thị sinh thái, gắn với bảo tồn di sản và hệ sinh thái ven biển; Tam Kỳ – Núi Thành – Chu Lai hình thành cực phát triển phía Nam, gắn với công nghiệp, logistics, cảng biển, sân bay và các hoạt động kinh tế liên vùng. Định hướng phát triển các đô thị như Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và các đô thị vệ tinh, đô thị công nghiệp khác theo chức năng riêng.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng đầu tư hạ tầng hiệu quả tại 7 vị trí đã có quyết định thành lập, đồng thời nghiên cứu mở rộng các khu chức năng sản xuất, logistics quy mô lớn về phía Nam. Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) phát triển tại lõi đô thị hiện hữu phía Bắc và các khu đô thị lấn biển, gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số.

Ưu tiên hạ tầng, công nghệ cao và đô thị lấn biển

Cảng biển, sân bay và giao thông đa phương thức, liên vùng được xác định là trụ cột tăng trưởng của TP Đà Nẵng. Trong đó, xây dựng Cảng biển Liên Chiểu thành cửa ngõ quốc tế kết nối chuỗi logistics - xuất khẩu. Đây là đầu mối cảng biển và logistics chiến lược, kết nối với mạng lưới đường bộ, đường sắt và các khu công nghiệp.

Định hướng phát triển Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai thành các đầu mối hàng không phục vụ kết nối quốc tế và liên vùng. Phát triển cao tốc Bắc Nam, các tuyến kết nối Đông – Tây. Di dời ga Đà Nẵng, xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các tuyến đường sắt đô thị kết hợp mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Nghiên cứu hình thành các đô thị lấn biển đa chức năng (khu vực cảng Liên Chiểu khoảng 450 ha, vịnh Đà Nẵng khoảng 1.500 ha, phía Nam Sơn Trà khoảng 100 ha và tiềm năng phía Nam) đảm bảo không gian mở và khả năng tiếp cận biển cho cộng đồng. Phát triển Khu công nghệ cao mở rộng, hình thành Khu đô thị nghiên cứu - đào tạo ở phía Nam thành phố.

Quyết định 2016/QĐ-TTg cũng định hướng cơ cấu kinh tế đa dạng, trong đó các ngành có khả năng kết nối quốc tế và tạo giá trị gia tăng cao được chú trọng.

Đặc biệt, 6 nhóm kinh tế được TP Đà Nẵng ưu tiên phát triển gồm: Du lịch và dịch vụ; Tài chính – thương mại; Công nghệ cao; Công nghiệp; Logistics; Nông – lâm – ngư nghiệp.