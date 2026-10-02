Thủ tướng phê chuẩn ông Bùi Hoàng Phương làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Chiều 2/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Trị công bố Quyết định số 1838/QĐ-TTg ngày 24/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Hoàng Phương hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 21/9, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 và tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả, ông Bùi Hoàng Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với 100% số phiếu tán thành.

Việc Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu hoàn tất quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong những ngày qua, ông Bùi Hoàng Phương - tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với một số sở, ngành và trực tiếp kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê tỉnh Ninh Bình; có trình độ thạc sĩ Công nghệ thông tin, thạc sĩ Quản trị kinh doanh và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi về Quảng Trị, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó có chức danh: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 21/9, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Bùi Hoàng Phương đã bắt đầu các hoạt động trên cương vị mới. Trong những ngày qua, ông đã làm việc với một số sở, ngành và trực tiếp kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.