Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố

Cụ thể, tại Quyết định số 2229, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Tp.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tại quyết định liên quan, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND T.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được.

Tại tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 2236 phê chuẩn kết quả bầu bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ này đối với ông Lê Trường Sơn.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng ban hành Quyết định số 2233 phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Thành Minh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong khi đó, tại Đồng Tháp, Quyết định số 2221 phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 3 nhân sự giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 2223, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, được phê chuẩn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Quyết định số 2219, ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, được phê chuẩn giữ chức vụ tương tự. Còn theo Quyết định số 2218, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, cũng được phê chuẩn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh việc kiện toàn nhân sự, tại Quyết định số 2216, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Các quyết định trên được ban hành nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo UBND các địa phương, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2026-2031.