Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Phong (phải) đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 thay ông Nguyễn Văn Được (trái) đi nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: TTXVN phát)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Cụ thể, tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 14/11/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg ngày 14/11/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được.

Tại Quyết định số 2236/QĐ-TTg ngày 14/11/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đồng Nai.

Tại Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 14/11/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Trường Sơn.

Tại Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 14/11/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 13/11/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hà Luân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Tại Quyết định số 2223/QĐ-TTg ngày 13/11/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 13/11/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Dương Văn Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 13/11/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2216/QĐ-TTg ngày 13/11/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười./.