Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1838/QĐ-TTg ngày 24/9/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Lý luận chính trị cao cấp; là thạc sỹ Công nghệ thông tin, thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 21/9/2026, Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu bầu.

Trước đó, người tiền nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương là ông Lê Hồng Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng./.