Ngày 14/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cụ thể, tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg ngày 14/11/2026, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Nguyễn Văn Được.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP.HCM với ông Lê Quốc Phong.

Tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 14/11/2026, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong được HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) ngày 12/11.

Ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM thay thế cho ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Cũng trong ngày 12/11, HĐND TP.HCM thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Nguyễn Văn Được. Ông Được được Thành ủy TP.HCM phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM thay ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Cùng với các quyết định phê chuẩn nhân sự tại TP.HCM, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng ký các quyết định phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tại nhiều tỉnh thành.

Tại Quyết định số 2236/QĐ-TTg ngày 14/11/2026, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 với bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính TP Đồng Nai.

Đồng thời, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Lê Trường Sơn.

Tại Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 14/11/2026, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 13/11/2026, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Lê Hà Luân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Tại Vĩnh Long, Thủ tướng phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh với ông Trương Đặng Vĩnh Phúc; ông Dương Văn Phúc, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu và bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Cụ thể, Quyết định số 2223/QĐ-TTg ngày 13/11/2026, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 13/11/2026, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Dương Văn Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 13/11/2026, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2216/QĐ-TTg ngày 13/11/2026, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười.