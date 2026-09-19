Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Đài Thy và ông Trương Thanh Liêm.

Ngày 18/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, tại Quyết định số 1800/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với ông Trương Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Ông Trương Thanh Liêm SN 18/1/1976, quê tại xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An trước đây, nay là xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ và Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc.

Từ tháng 7/2025 đến trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trương Thanh Liêm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Cùng ngày, tại Quyết định số 1799/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026–2031 đối với bà Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Đài Thy SN 24/6/1973, quê phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh; có trình độ đại học ngành Giáo dục chính trị, thạc sĩ Quản lý công và cao cấp lý luận chính trị.

Bà từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hòa Thành và Giám đốc Sở Nội vụ.

Từ tháng 7/2021, bà giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; từ tháng 3/2025 giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.

Cũng trong ngày 18/9, Thủ tướng ký Quyết định số 1798/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI đã bầu ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.