Thủ tướng Pháp tìm cách xoa dịu bất bình về chi phí sinh hoạt

Sau cuộc gặp, ông Lecornu dự kiến tổ chức họp báo để công bố các biện pháp hỗ trợ người dân. Một trong những phương án đang được xem xét là tiếp tục tăng mức lương tối thiểu nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: X/SebLecornu

Chính phủ Pháp đang chịu sức ép phải đưa ra những biện pháp cụ thể để xoa dịu sự bất mãn trong xã hội. Tuy nhiên, dư địa tài chính của nước này khá hạn chế do gánh nặng nợ công ngày càng lớn.

Theo kế hoạch được thảo luận, Chính phủ Pháp có thể điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu, sau khi mức lương này đã được nâng thêm 35 euro vào tháng 6, lên 1.478 euro mỗi tháng, nhằm bù đắp tác động của lạm phát.

Bộ trưởng Lao động Jean-Pierre Farandou, người dự kiến tham gia cuộc đàm phán ngày 9/11, cho biết ông muốn mức lương tối thiểu thực nhận vượt 1.500 euro mỗi tháng. Ông nhấn mạnh việc điều chỉnh tiền lương cần được thực hiện theo cách không gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm.

Các tổ chức công đoàn cũng đang đưa ra những yêu cầu tăng lương cao hơn. CFDT, công đoàn lớn nhất Pháp, đề xuất tăng thu nhập thực nhận thêm 100 euro mỗi tháng. Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) yêu cầu mức tăng 10%, tương đương khoảng 150 euro.

Bà Sophie Binet, lãnh đạo CGT, cho rằng một mức tăng quá nhỏ sẽ không thể giải quyết được những khó khăn của người lao động.

"Mức tăng không thể chỉ là 5 euro, bằng giá một kg cà chua", bà Binet phát biểu ngày 9/11. Theo bà, sự bất mãn của người dân sẽ không biến mất chỉ vì thông báo tăng thêm vài euro cho mức lương tối thiểu.

Làn sóng biểu tình tại Pháp bắt đầu từ các trường trung học vào tháng 9, sau đó lan rộng thành phong trào phản đối liên quan đến chi phí sinh hoạt, chất lượng dịch vụ công và tình trạng bế tắc chính trị.

Những bất ổn này diễn ra khoảng 5 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng viên cực hữu Marine Le Pen và chính trị gia cánh tả Jean-Luc Mélenchon có khả năng đối đầu trong vòng bầu cử thứ hai.

Tổng thống Emmanuel Macron, người đang trong nhiệm kỳ thứ hai và có tỷ lệ ủng hộ thấp, không thể tiếp tục tranh cử theo quy định giới hạn nhiệm kỳ của Pháp.