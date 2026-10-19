Thủ tướng Pháp chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Ngày 19/10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez nộp đơn từ chức, nhưng Tổng thống Emmanuel Macron lập tức từ chối, do “cần duy trì sự chỉ huy liên tục đối với lực lượng chấp pháp trong thời điểm hiện nay”.

Ông Macron yêu cầu ông Nunez “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm tính minh bạch về những thiếu sót trong công tác lập kế hoạch và tình báo đã dẫn đến bạo lực”.

Tổng thống Macron cũng chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ “xây dựng các phương thức nghiệp vụ mới cho lực lượng an ninh” nhằm ứng phó khủng hoảng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

Trước đó, ông Nunez thừa nhận chính quyền “mất kiểm soát” ở một số thành phố lớn khi hàng trăm doanh nghiệp bị cướp phá. “Bạn không thể nhìn thẳng vào mắt các chủ cửa hàng sau khi hàng trăm cửa hàng bị cướp phá, cũng không thể nói với họ rằng chúng tôi vẫn kiểm soát được tình hình”, ông Nunez cho hay.

Bộ trưởng Nunez cũng cảm thấy bản thân “thiếu sót trong công tác dự báo tình hình” khi triển khai lực lượng an ninh. Khoảng 60.000 nhân viên chấp pháp được huy động để ứng phó đám đông gây rối và cướp phá ở khu vực bên ngoài các cuộc biểu tình trên toàn quốc, nhưng con số như vậy vẫn không đủ.

“Xét đến những thiệt hại đã xảy ra, việc tôi nộp đơn từ chức là điều hoàn toàn đúng đắn. Tôi cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm về tất cả”, ông Nunez nói và nhắc đến việc cảnh sát để “mất kiểm soát” tại một số thành phố.

Thanh niên đập vỡ cửa kính trong cuộc đụng độ với cảnh sát ở Paris, Pháp. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu các tỉnh trưởng áp đặt lệnh giới nghiêm một phần và tại những khu vực cụ thể để ngăn chặn các cuộc bạo loạn, cướp bóc lan rộng. Thông tin chi tiết về những khu vực sẽ bị áp đặt lệnh giới nghiêm được cung cấp vào cuối ngày 19/10 (giờ địa phương).

“Không có chuyện áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn bộ Paris. Điều đó sẽ không hợp lý”, ông Lecornu thông tin thêm. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết, nhưng ông cho rằng lệnh giới nghiêm có mục tiêu cụ thể hiện là biện pháp phù hợp hơn.

Đồng thời, phát biểu sau cuộc họp khẩn cấp với quan chức cấp cao của chính phủ, ông Lecornu nhấn mạnh: “Bất chấp những cảnh bạo lực nghiêm trọng và thiệt hại tài sản trên diện rộng, không ai thiệt mạng, đó là một phép màu”.

Đám cháy trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Lecornu cũng công bố “chiến dịch điều tra và xử lý tư pháp rất lớn, trên quy mô rộng, bắt đầu từ hôm nay” với gần 200 điều tra viên thuộc Sở Cảnh sát Paris tiến hành xem xét hình ảnh và video để xác định danh tính những người bị tình nghi.

Đối với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng, Tổng thống Lecornu công bố cơ chế làm việc rút ngắn thời gian cùng quỹ hỗ trợ chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu về dòng tiền. Quy định có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay.

Cùng với đó, ông Lecornu cam kết tiến hành thảo luận với các đảng phái chính trị về vấn đề an ninh trong chiến dịch tranh cử và công tác bảo đảm trật tự của cảnh sát cũng như trao đổi với tổ chức công đoàn về việc bảo đảm an toàn cho cuộc biểu tình.

Tại thành phố Marseille, tỉnh trưởng cấm mọi cuộc biểu tình hoặc tụ tập khác từ 12 - 20h ngày 19/10.