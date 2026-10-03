Thủ tướng: Phấn đấu quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 ngày 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Không tăng giá điện

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo bộ ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa các chương trình, kế hoạch hành động để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027 với tinh thần tăng tốc, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến rõ nét.

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng quán triệt việc giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Lưu ý việc kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026, Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc…; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc găm hàng, đầu cơ, buôn lậu.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp đối với giá những mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu. Chủ tịch UBND các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn.

Đã ‘bật đèn vàng’ với một số địa phương không có chuyển biến

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ ngành, địa phương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng; đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu và xác định rõ phần còn thiếu hụt so với kịch bản đề ra để có giải pháp phù hợp trong quý IV, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Các địa phương phải nhận diện đầy đủ những động lực, dư địa còn có thể khai thác, nhất là các ngành, lĩnh vực, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng. Đồng thời, rà soát những điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục triển khai dự án để tập trung xử lý dứt điểm.

Với các cực tăng trưởng, địa phương có quy mô kinh tế lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay (thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân…) phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.

Với những địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay các giải pháp mạnh, quyết liệt, cụ thể và hiệu quả.

“Quý III đã ‘bật đèn vàng’ với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ”, Thủ tướng lưu ý.

Trình ngay nghị định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Bộ này cũng được giao nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế, thủ tục liên quan đến đầu tư công; rà soát phương án điều chuyển vốn giữa các bộ, cơ quan, địa phương.

Với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất và thị trường ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước phải chủ động đề xuất giải pháp tạo nguồn tín dụng, cơ chế lãi suất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, các dự án lớn, trọng điểm và lĩnh vực ưu tiên; đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bộ Công Thương được yêu cầu cùng các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện; sớm trình và triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; cơ cấu lại EVN; khẩn trương hoàn thiện, trình nghị định về kinh doanh xăng dầu; tăng khai thác than, dầu khí.

Bộ Xây dựng bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; chuẩn bị kỹ dự án Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hoàn thành bộ sách giáo khoa mới, miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện chương trình, xây dựng lộ trình hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc và miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029; đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần phối hợp với các địa phương để bố trí đủ đội ngũ giáo viên và rà soát quy hoạch, bố trí ngân sách, quỹ đất để xây dựng các trường mới, bảo đảm đủ trường, đủ lớp; tập trung rà soát tổng thể chương trình, nội dung dạy học, kiểm tra, nghiên cứu điều chỉnh để giảm áp lực học tập, thi cử và hoàn thiện đề án tuyển sinh.

Bộ Y tế tiếp tục thực hiện lộ trình phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.

Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện quy định tổ chức bộ máy ở cấp cơ sở; phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, địa phương hoàn thiện đề xuất biên chế của hệ thống chính trị để trình cấp có thẩm quyền, cũng như cơ chế về lương, phụ cấp, phân cấp, phân quyền…