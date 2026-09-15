Thủ tướng phân công soạn thảo 27 văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết

Thủ tướng Chính phủ đã phân công các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ trì soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 14 luật và 1 nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, yêu cầu bảo đảm tiến độ để các văn bản có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết.

Phân công soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Nội dung trên được quy định tại Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết.

Trong đó, đối với Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì xây dựng Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục mở và nội dung hoạt động của phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong khu thương mại tự do, khu phi thuế quan ngoài trụ sở chi nhánh.

Đối với Luật số 21/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xây dựng một nghị định và một thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

Bộ Công an được phân công chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật số 24/2026/QH16 về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính để cấp phép đối với kinh doanh dịch vụ thị thực của nhà đầu tư nước ngoài. Bộ Y tế chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật này về kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác.

Với Luật số 22/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027, Bộ Nội vụ được giao chủ trì soạn thảo nghị định và thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật.

Quyết định cũng cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số văn bản được xác định trong Danh mục. Các bộ, cơ quan ngang bộ phải bảo đảm việc lấy ý kiến cơ quan, đơn vị liên quan và đối tượng chịu tác động trực tiếp; đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu chủ động rà soát hệ thống văn bản, không để xảy ra “khoảng trống pháp lý” ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ. Bộ Tư pháp được giao phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Riêng Bộ Tài chính phải khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; các nghị định quy định chi tiết Luật Phát triển đô thị và các nghị định về cơ chế, chính sách phát triển cho thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác theo quy định của Luật.