Thủ tướng: Phải tìm 'điểm cân bằng' giữa lợi ích Nhà nước, nhân dân, nhà đầu tư khi sửa Luật Điện lực

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Tổ 3 (Ảnh: Quang Vinh)

Phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Ngày 20/10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Tại Tổ 3 (gồm các Đoàn: TP. Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tập trung phát biểu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Thủ tướng nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Điện lực lần này phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển công nghệ cao và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, việc tăng trưởng hai con số nhu cầu điện rất lớn. Cộng với việc phát triển khoa học công nghệ, xây dựng các trung tâm dữ liệu, mời các nhà đầu tư nước ngoài vào để đầu tư phát triển công nghệ cao, xây dựng các trung tâm dữ liệu thì phải đảm bảo điện năng. Đây là một trong những yêu cầu liên quan đến Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia phải bảo đảm trước hết cho mục tiêu phát triển, và thứ hai là phát triển khoa học công nghệ. Do đó, bắt buộc phải sửa đổi luật.

Thủ tục đơn giản để huy động các nguồn lực lớn

Thủ tướng nêu rõ, sửa đổi luật phải có những thủ tục đơn giản. Vừa qua làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, các dự án điện đòi hỏi thời gian và chi phí đầu tư rất lớn. Họ cũng phải vay vốn các ngân hàng nước ngoài để đầu tư. Nhà nước cũng phải bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, người dân trong việc tiếp cận giá điện ở mức hợp lý. Vì vậy phải tìm được điểm cân bằng giữa các nhà đầu tư và lợi ích Nhà nước, lợi ích của nhân dân. Nếu không, không thể huy động được một nguồn lực rất lớn.

Thủ tướng cho biết, dư địa phát triển thủy điện còn rất hạn chế, trong khi phát triển nhiệt điện phải tính đến cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Do đó, phải tập trung vào điện LNG, điện gió, nhất là điện gió ngoài khơi, điện mặt trời. Do đó, phải tính toán, cân đối rất hợp lý tỉ trọng của các loại nguồn điện, vì có những loại nguồn điện có chi phí rất lớn. Đây cũng là điểm phải có điều chỉnh trong Luật Điện lực.

Thủ tướng cũng cho rằng, phải sửa đổi Luật Điện lực để xử lý những quan ngại của các nhà đầu tư, bắt buộc phải có những thủ tục rất đơn giản, nếu không chúng ta không thể huy động được nguồn lực rất lớn. Cải cách thủ tục hành chính có thể giúp rút ngắn được một nửa thời gian làm thủ tục triển khai một dự án điện gió ngoài khơi, từ 10 năm xuống còn 5 năm. Vừa qua đã sửa Luật Dầu khí và lần này tiếp tục sửa Luật Điện lực để bảo đảm đồng bộ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho hay, Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương rà soát và điều chỉnh, cập nhật lại Quy hoạch điện VIII, để bảo đảm các dự án được bổ sung, triển khai theo Quy hoạch phải khả thi, không chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc cung ứng điện và giải tỏa công suất. Việc này cũng cần một khuôn khổ pháp lý minh bạch, rõ ràng.

Cũng theo Thủ tướng, nhờ nhiều giải pháp đồng bộ như vừa áp dụng khoa học, công nghệ, vừa tăng cường kiểm soát, giảm chi phí hoạt động EVN, cũng như xử lý các dự án điện năng lượng tái tạo, EVN đã có lãi và có thể xử lý lỗ lũy kế, cơ bản tình hình tài chính của EVN rất lành mạnh, như vậy mới có thể tiếp tục đầu tư các dự án mới về nguồn điện và lưới điện.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án lưới điện, truyền tải để giải tỏa công suất cho các dự án nguồn điện, Thủ tướng chia sẻ, các nhà đầu tư Việt Nam đang đầu tư rất nhiều dự án chiến lược về năng lượng ở Lào. Cùng với đó là nhu cầu truyền tải điện từ khu vực miền Trung ra khu vực phía bắc. Các khu kinh tế lớn cũng phải đầu tư đồng bộ cả nguồn và lưới điện.

Đảm bảo lợi ích: Nhà nước, người dân, nhà đầu tư

Thủ tướng khẳng định việc bảo đảm lợi ích của Nhà nước, của người dân, lợi ích quốc gia nhưng đồng thời cũng phải xử lý được lợi ích của các nhà đầu tư, đặc biệt là với một số vấn đề kỹ thuật trong các thỏa thuận. Nếu không họ sẽ không thể bỏ ra một nguồn lực đầu tư lớn trong thời gian rất dài, sẽ rất lưỡng lự trước các rủi ro và đây là vấn đề chúng ta phải xem xét rất kỹ lưỡng.

Cho hay tất cả các nhà đầu tư đang rất quan tâm đến luật này và Quy hoạch điện VIII có triển khai thực hiện được theo đúng tiến độ. Tới đây điều chỉnh hay không cũng phụ thuộc vào khuôn khổ pháp lý minh bạch, rõ ràng, theo Thủ tướng, quan trọng nhất là chúng ta vừa đảm bảo được lợi ích quốc gia nhưng cũng huy động được các nhà đầu tư.

Thông tin thêm, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật Điện lực sửa đổi, đồng thời sẽ hoàn thiện, cập nhật lại dự thảo các nghị định và thông tư hướng dẫn, bảo đảm đồng bộ, kịp thời.