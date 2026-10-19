Thủ tướng: Phải quản lý, điều tiết, không để tăng giá đột biến đối với nhà ở cho người có thu nhập thấp

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Tổ 3 (Ảnh: Quang Vinh)

Ngày 19/10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Phát biểu tại Tổ 3 (gồm các Đoàn: TP. Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tập trung phân tích về một số nội dung trong dự án luật còn ý kiến khác nhau về: phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; tham dự, trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả và bảo vệ người mua ngay tình.

Thủ tướng nhấn mạnh, luật này liên quan trực tiếp đến các luật khác, ví dụ như Luật Đất đai. Việc đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất hay tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đều được tiến hành theo trình tự, thủ tục đấu giá, gắn bó chặt chẽ với nội dung quản lý tài sản theo pháp luật chuyên ngành. Do đó, phải rà soát rất kỹ các dự án luật này.

Thủ tướng nêu ví dụ như đối với Luật Đất đai, quy định Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý giá đất. Khi tiến hành đấu giá, trình tự thủ tục và việc quyết định giá đất phải theo quy định của Luật Đất đai. Vấn đề này sẽ do UBND và HĐND các địa phương quyết định theo khung giá đất và hệ số, nên cơ quan chuyên môn sẽ ban hành quy định chi tiết.

Thủ tướng nhấn mạnh quan trọng nhất là phải quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Việc này nhằm thực hiện mục tiêu xuyên suốt trong quản lý đối với thị trường bất động sản và giá đất là giá nhà, nhất là nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội và nhà cho thuê, cần phải được quản lý rất chặt chẽ, không thể tăng giá đột biến. Việc quản lý, điều tiết thị trường ở phân khúc nhà ở cho đối tượng chính sách và người thu nhập thấp, như vậy nhóm này mới có thể tiếp cận nhà ở.

Từ phân tích trên, Thủ tướng nêu rõ, điều này rất quan trọng vì khi tiến hành đấu giá, giao đất cho nhà đầu tư với các thủ tục, cơ chế, chính sách đi kèm thì Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản phải nằm trong một chuỗi quy định pháp luật gắn kết chặt chẽ với nhau. Mục đích cuối cùng đối với thị trường bất động sản theo quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê thì người có thu nhập thấp, người bình thường mới có khả năng tiếp cận được nhà ở.

“Chúng ta phải quản lý, điều tiết, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần quản lý”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với những phân khúc cao cấp dành cho những người có điều kiện kinh tế, Thủ tướng cho rằng sẽ tùy theo nhu cầu và yêu cầu của thị trường, vấn đề quan trọng nhất vẫn là phải quản lý được giá đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Theo Thủ tướng, quy định của Luật Đất đai có những nội dung phải đấu giá, có những nội dung phải đấu thầu, nên trình tự thủ tục thực hiện theo Luật Đấu giá và Luật Đấu thầu phải rất khớp nhau.

Cho hay có trong quá trình các cơ quan soạn thảo còn có những điểm mà chưa gắn kết được chặt chẽ, Thủ tướng mong muốn các đại biểu tham gia nghiên cứu, tham gia kỹ thêm để hoàn thiện, thực hiện được trên thực tế. Nhất là ở địa phương, nếu luật và các văn bản hướng dẫn không đầy đủ, không chi tiết, không rõ ràng, cụ thể, các địa phương rất khó áp dụng.