Thủ tướng Pashinyan: Armenia không sẵn sàng gia nhập EU 'ngay hôm nay'

Trong bối cảnh an ninh thay đổi, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan gần đây cho biết đất nước ông chưa sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và cần thực hiện các cải cách quan trọng để đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên của khối này.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Quốc tế Pháp RFI công bố ngày 12/10, ông Pashinyan cũng khẳng định Armenia không có ý định cắt đứt hay làm xấu đi quan hệ với Nga.

Thay vào đó, ông cho biết, Yerevan mong muốn củng cố các mối quan hệ này, đồng thời theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng hơn và đa dạng hóa các quan hệ đối tác kinh tế.

Trả lời câu hỏi về những nỗ lực của Armenia nhằm giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Nga, ông Pashinyan giải thích rằng quan hệ Armenia - Nga "không còn có thể như trước đây nữa" do môi trường chính trị khu vực đã thay đổi.

Ông chỉ ra tiến trình hòa bình với Azerbaijan là một trong những yếu tố đòi hỏi phải đánh giá lại các mối quan hệ đối ngoại của Armenia.

"Mục tiêu của chúng tôi là củng cố, kiện toàn và phát triển nền độc lập của đất nước. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng một chính sách đối ngoại cân bằng", ông Pashinyan nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) công bố ngày 12/10/2026, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đề cập đến quan hệ giữa đất nước ông và Nga trong bối cảnh mới, và định hướng châu Âu của quốc gia vùng Kavkaz này. Ảnh: Armen Press

Vị Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra các cơ hội xuất nhập khẩu thay thế cho các doanh nghiệp Armenia nhằm giảm thiểu rủi ro cho đất nước trước những biến động kinh tế từ bên ngoài.

Ông lấy ví dụ về việc đa dạng hóa hoạt động nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Armenia. Trước đây, lĩnh vực này bị chi phối bởi một số ít nhà cung cấp, nhưng nay đã có sự tham gia của hàng chục công ty nhập khẩu.

Theo ông Pashinyan, sự đa dạng hóa này đã giúp Armenia chống chịu được những biến động trên thị trường năng lượng quốc tế, bao gồm cả các vấn đề về nguồn cung từ Nga sau khi nổ ra các hoạt động quân sự tại Ukraine.

Khi đề cập đến khả năng tổ chức trưng cầu dân ý về việc rút khỏi Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) do Nga dẫn dắt, ông Pashinyan cho biết quyết định như vậy đòi hỏi Armenia trước tiên phải nộp đơn xin gia nhập EU.

Ông thừa nhận rằng Armenia không sẵn sàng trở thành thành viên EU "ngay hôm nay" và cần thực hiện những cải cách sâu rộng về thể chế cũng như kinh tế để đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu.

"Nếu hỏi tôi liệu Armenia có sẵn sàng trở thành thành viên EU ngay hôm nay hay không, tôi sẽ trả lời là không", ông Pashinyan nói trong cuộc phỏng vấn với đài Pháp. "Chúng tôi vẫn còn nhiều cải cách cần thực hiện để đáp ứng các tiêu chí bắt buộc".

"Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo người dân Armenia có thể tự quyết định xem đất nước nên tiếp tục là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, gia nhập Liên minh châu Âu, hay không tham gia tổ chức nào cả", Thủ tướng Pashinyan nói thêm.

Ông nhấn mạnh rằng bất kể quyết định cuối cùng là gì, Armenia vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách nhằm đưa đất nước tiệm cận với các tiêu chuẩn của EU.

Ông Pashinyan nói thêm rằng ngay cả khi Armenia đã hoàn toàn sẵn sàng gia nhập EU, việc kết nạp vẫn phụ thuộc vào 2 yếu tố then chốt: Sự sẵn lòng của EU trong việc tiếp nhận Armenia, và sự chấp thuận của người dân Armenia thông qua một cuộc bỏ phiếu dân chủ.

Ông Pashinyan khẳng định lại rằng ưu tiên của chính phủ là củng cố chủ quyền của Armenia, mở rộng các lựa chọn kinh tế và duy trì quan hệ đối tác quốc tế mang tính xây dựng, đồng thời để người dân quyết định lộ trình hội nhập dài hạn của đất nước.

Minh Đức (Theo Massis Post, Panorama)