Thủ tướng Pakistan và TTK LHQ thảo luận các thách thức khu vực và quốc tế

Theo tuyên bố của LHQ, phát biểu tại cuộc gặp ngày 7/10, Tổng Thư ký Guterres đánh giá cao vai trò của Pakistan trên cương vị thành viên được bầu của Hội đồng Bảo an LHQ, đặc biệt là những nỗ lực thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp và hoạt động trung gian của Islamabad trong vấn đề giữa Mỹ và Iran.

Về phần mình, Thủ tướng Shehbaz Sharif khẳng định Pakistan tiếp tục ủng hộ một LHQ hiệu quả và có tính đại diện cao hơn, đồng thời nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là con đường cần thiết để giải quyết tranh chấp và ngăn ngừa leo thang. Hai bên cũng trao đổi về các nỗ lực trung gian của Pakistan, cải tổ LHQ, hoạt động gìn giữ hòa bình, tình hình khu vực, quyền của người dân Kashmir và Palestine, cũng như nhu cầu tăng cường nguồn tài chính với chi phí phù hợp cho các nước đang phát triển.

Thủ tướng Shehbaz Sharif đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một Afghanistan hòa bình và cần có hành động cụ thể đối với các nhóm khủng bố hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan.

Tổng Thư ký Guterres cảnh báo quá trình chuyển dịch sang một thế giới đa cực không đồng nghĩa với việc tình hình quốc tế sẽ ổn định hơn. Ông cho rằng xung đột gia tăng, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng và luật pháp quốc tế đang phải đối mặt với nhiều sức ép.

Về Gaza, Tổng Thư ký Guterres kêu gọi thực hiện đầy đủ kế hoạch hòa bình, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì triển vọng giải pháp hai nhà nước. Tổng Thư ký LHQ cũng cảnh báo gánh nặng nợ gia tăng, thiếu nguồn lực cho phát triển và tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững bị đình trệ.

Đề cập biến đổi khí hậu, ông Guterres cho rằng các tác động ngày càng nghiêm trọng, trong đó các nước đang phát triển phải chịu những ảnh hưởng không tương xứng. Ông cũng kêu gọi xây dựng cơ chế quản trị trí tuệ nhân tạo bảo đảm lợi ích được chia sẻ rộng rãi và rủi ro được kiểm soát ở cấp độ quốc tế.