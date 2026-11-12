Chính phủ đã có đề án, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán

Theo Thủ tướng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, mang tính đột phá là hoàn thiện thể chế, xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Qua đó, tạo niềm tin để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài yên tâm với môi trường pháp lý, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Thủ tướng khẳng định, cần kiên định duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát tốt các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo Thủ tướng, ổn định vĩ mô là điều kiện quan trọng để nhà đầu tư yên tâm và tạo nền tảng huy động nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn chiều 12/11.

Đối với từng nhóm nhà đầu tư, Chính phủ sẽ có giải pháp phù hợp. Với các quỹ đầu tư và nguồn vốn trung, dài hạn, Chính phủ đã có đề án, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán; đồng thời chỉ đạo xây dựng các công cụ thu hút vốn trung và dài hạn, tạo thêm cơ sở và công cụ tài chính cho nhà đầu tư.

"Việc triển khai các trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những giải pháp thúc đẩy nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán", Thủ tướng nêu.

Về vốn đầu tư công, Thủ tướng cho biết, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đã được xác định. Vấn đề quan trọng là lựa chọn đúng dự án, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả. Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, số lượng dự án đầu tư công phải được kiểm soát, giảm tối thiểu 30%.

Theo Thủ tướng, việc lựa chọn dự án phải căn cứ chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và nghị quyết của Quốc hội, tập trung vào công trình, dự án có tính lan tỏa, liên vùng và hạ tầng thiết yếu như giao thông, cảng biển, một số lĩnh vực khoa học, công nghệ then chốt và hạ tầng phục vụ nông nghiệp.

"Khi kiểm soát được số lượng, chất lượng và tiến độ dự án, vốn đầu tư công sẽ được sử dụng đúng mục đích, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo sức lan tỏa và thu hút thêm nguồn lực đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, đồng thời hạn chế nguy cơ gây bất ổn trên thị trường", Thủ tướng bày tỏ.

Dữ liệu phải bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối và liên thông

Trả lời chất vấn của đại biểu về điểm nghẽn trong triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng cho biết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã giải trình nhiều nội dung liên quan.

Theo Thủ tướng, lĩnh vực này mới và khó. Sau gần hai năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các bộ, ngành Trung ương vẫn còn lúng túng trong thực hiện; các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Quang cảnh phiên chất vấn chiều 12/11.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo 57 đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Để đẩy nhanh giải ngân cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia phiên bản 1.0. Đây là nền tảng để các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện khung kiến trúc của mình, làm cơ sở xác định các quyết định đầu tư, từ đó triển khai đầu tư phần cứng, phần mềm và mua sắm trang thiết bị.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Khung dữ liệu tổng thể, yêu cầu các bộ, ngành xây dựng khung dữ liệu chuyên ngành làm cơ sở số hóa và cung cấp dữ liệu. Chính phủ quyết tâm hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Thủ tướng cho biết, dữ liệu phải bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối và liên thông. Yêu cầu này đòi hỏi số hóa khối lượng lớn dữ liệu, xác định dữ liệu ưu tiên phục vụ quản lý, điều hành, đồng thời bố trí nhân lực, kinh phí và thời gian thực hiện.

Đối với công nghệ và sản phẩm chiến lược, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc thẩm định, thông qua các chương trình đầu tư. Đến nay, khoảng 18 công nghệ và sản phẩm đã được ưu tiên tập trung. Các bộ, ngành đang triển khai đặt hàng nghiên cứu, kết nối cơ quan nhà nước với viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng cho biết, về cơ bản, các quy định pháp luật liên quan đã được ban hành. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai trong lĩnh vực mới còn nhiều thách thức, đòi hỏi tiếp tục đánh giá, nhận diện vướng mắc để đồng thời hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện.

Tập trung nguồn lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời chất vấn của đại biểu về đề xuất cơ chế đặc thù cho đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng chia sẻ những khó khăn của vùng, nhất là về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và chuyển đổi số.

Thủ tướng cho biết, trên cơ sở các nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương, Chính phủ đã xây dựng chương trình hành động cụ thể. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng bằng sông Cửu Long được bố trí trên 320.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội. Theo Thủ tướng, mức bố trí này thể hiện sự quan tâm đầu tư đối với vùng.

Cùng với đầu tư hạ tầng thiết yếu, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với địa phương thu hút đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của vùng như: năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cảng biển, thương mại, dịch vụ. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân với thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo đầu ra ổn định.