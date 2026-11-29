Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đón Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tối 29/11, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân Lettis Napat đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến ngày 4/12 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Ra đón đoàn ở Sân bay quốc tế Nội Bài có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long; Đại sứ Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Vanuatu Phạm Hùng Tâm.

Tháp tùng Thủ tướng Jotham Napat thăm Việt Nam có: Chủ tịch Ủy ban Quốc tịch, Văn phòng Chính phủ Charlie Maniel; Nghị sỹ Quốc hội Tomker Netvunei; Cố vấn chính trị thứ nhất, Văn phòng Thủ tướng Kalfau George Kaloris; Tổng Vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng Georges Maniuri; Cao ủy Vanuatu tại Australia Jimmy Nipo; Tổng Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Ngoại giao Joe Pakoa Lui; Tổng Vụ trưởng Vụ Di trú, Bộ Nội vụ Jeffrey Markson; Tổng Lãnh sự Vanuatu tại Thành phố Hồ Chí Minh Trần Nam Trung.

Ông Jotham Napat sinh ngày 7/8/1972, ở Đảo Tanna, Vanuatu. Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Revans, Vương quốc Anh (2005); chứng chỉ khí tượng hạng II (tương đương bằng cao đẳng khí tượng) tại Đại học RMIT, Australia (1998); chứng chỉ khí tượng hạng III tại Đại học Victoria, New Zealand (1997).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đón Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ông là thành viên Đảng Lãnh đạo Vanuatu (LPV). Ông từng công tác và đảm nhiệm các chức vụ: tại Cục Khí tượng Vanuatu (1993-2002); Giám đốc Cục Khí tượng; Đại diện thường trực của Vanuatu tại Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) (từ tháng 10/2002); Quyền Tổng cục trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ công ích (2010-2011); Giám đốc Cục Khí tượng và Rủi ro địa chất (2011-2013); Tổng cục trưởng Bộ Thích ứng với biến đổi khí hậu, Khí tượng, Rủi ro địa chất, Năng lượng, Môi trường và Quản lý thiên tai quốc gia (2013-2015); Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về thiên tai (năm 2015); Nghị sỹ Quốc hội, đại diện khu vực bầu cử Tanna (từ năm 2016); Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ công ích ( từ tháng 2/2016-11/2018); Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Du lịch, Thương mại, Ngoại thương và Doanh nghiệp bản địa (từ tháng 6/2019-4/2020); Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và Ngoại thương (tháng 11/2022).

Từ ngày 11/02/2025 đến nay, ông Jotham Napat là Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu.

Năm 1982, Việt Nam và Vanuatu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về hòa bình, an ninh, luật pháp quốc tế cùng khát vọng phát triển bền vững, thời gian qua, hai nước đã cùng vun đắp nên mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Vanuatu luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đồng thời phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Việt Nam ủng hộ lập trường của Vanuatu về việc cải tổ Liên hợp quốc nhằm bảo đảm tiếng nói và lợi ích chính đáng của các nước, nhất là các đảo quốc nhỏ đang phát triển.

Vanuatu ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các tổ chức đa phương, trong đó có ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc các nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021, thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2013-2017, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc các nhiệm kỳ 2014-2016 và 2023-2025. Mới đây, Vanuatu ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.

Đại biểu Việt Nam đón Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hợp tác giáo dục là một điểm sáng trong quan hệ song phương. Trong các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Vanuatu vào tháng 10/2024 và tháng 1/2025, hai bên đã trao đổi về những lĩnh vực đào tạo thế mạnh của Việt Nam như nông-lâm-ngư nghiệp, thương mại-đầu tư, công nghệ-thông tin, du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Hai Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. Hiện có khoảng 160 sinh viên Vanuatu đang học tập tại Việt Nam.

Trên thực tế, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Vanuatu có nhiều dư địa có thể khai thác khi hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Vanuatu đang chủ trương chuyển đổi từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, với ba ưu tiên cao là ngư nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, chế biến thủy sản, lương thực, hàng tiêu dùng, công nghệ và đào tạo.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Australia, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết, tháng 1/2026, trong chuyến thăm cá nhân tới Việt Nam, Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat đã gặp gỡ, động viên lưu học sinh Vanuatu tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Hà Nội, đồng thời tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Vanuatu đối với phát triển nguồn nhân lực và học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Jotham Napat và kỳ vọng những kết quả gì đối với quan hệ hai nước, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết, đối với Vanuatu, chuyến thăm góp phần triển khai chính sách đối ngoại “là bạn với tất cả các nước”, đa dạng hóa các đối tác kinh tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng có lợi và học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Đối với Việt Nam, đây là cơ hội làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị với Vanuatu, đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả hơn, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với khu vực Nam Thái Bình Dương, tìm kiếm cơ hội kết nối và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Đây là lần thứ hai một Thủ tướng Vanuatu thăm chính thức Việt Nam, sau chuyến thăm của Thủ tướng Joe Natuman năm 2014. Sau hơn một thập niên, chuyến thăm lần này là dịp quan trọng để hai bên tiếp thêm xung lực mới cho quan hệ song phương./.