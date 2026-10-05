Thủ tướng Nhật Bản phản đối Mỹ sau vụ lính Mỹ bị bắt ở Okinawa

Căn cứ Không quân Futenma trên đảo Okinawa. Ảnh: Kyodo

Cảnh sát Okinawa cho biết một phun nữ 39 tuổi được phát hiện bất tỉnh trong phòng khách sạn ở thành phố Naha, đảo Okinawa, vào khoảng 4h30 sáng ngày 3/10 và đã tử vong tại hiện trường.

Dựa trên tình trạng thi thể, cảnh sát nhận định người phụ nữ có dấu hiệu bị sát hại. Truyền thông Mỹ dẫn lời cảnh sát cho biết cơ quan chức năng chưa công bố thêm chi tiết về nguyên nhân và cách thức tử vong.

Nghi phạm là một lính thủy đánh bộ Mỹ 20 tuổi, đang đồn trú tại Căn cứ Không quân Futenma trên đảo Okinawa. Người này bị bắt vào khoảng 1h sáng hôm sau, khi đang đi bộ trong thành phố, chưa đầy 24 giờ sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện.

Theo cảnh sát, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông được cho là người nước ngoài, đầu cạo trọc, đi vào phòng khách sạn cùng người phụ nữ. Sau đó, người này rời khỏi tòa nhà, mang theo một số đồ đạc của nạn nhân.

Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông với cáo buộc liên quan đến hành vi sát hại và cướp tài sản. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ diễn biến vụ việc và các tình tiết liên quan.

Thủ tướng Takaichi cho biết chính phủ Nhật Bản đã gửi phản đối mạnh mẽ tới phía Mỹ, đồng thời yêu cầu Washington hợp tác tối đa với cơ quan điều tra, tăng cường kỷ luật đối với quân nhân Mỹ và triển khai các biện pháp toàn diện nhằm ngăn những vụ án hoặc sự cố tương tự tái diễn.

Bà mô tả vụ việc bị cáo buộc là một hành động “cực kỳ tàn bạo và ghê rợn”, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ trước những gì đã xảy ra.

Thủy quân lục chiến Mỹ gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và cho biết lực lượng này xem các cáo buộc là vấn đề nghiêm trọng.

Lực lượng này cho biết trong một tuyên bố rằng: “Chúng tôi đang tích cực hợp tác với giới chức Nhật Bản để xử lý các cáo buộc liên quan đến những hành vi phạm tội nghiêm trọng của một lính thủy đánh bộ thuộc Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến III”.

Quân đội Mỹ đồng thời nhấn mạnh mọi quân nhân phải tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất về hành vi và kỷ luật.

Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo cũng xác nhận một quân nhân Mỹ đang bị tạm giữ sau cái chết của một công dân Nhật Bản ở Okinawa. Cơ quan này cho biết Washington đang liên lạc và phối hợp với chính phủ Nhật Bản cùng chính quyền địa phương trong quá trình điều tra để xác định các sự kiện liên quan.

Okinawa có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược quân sự của Mỹ tại khu vực, song sự hiện diện của hàng chục nghìn quân nhân Mỹ trên đảo từ lâu cũng là nguồn gây bất bình trong một bộ phận người dân địa phương.

Vụ việc mới nhất có nguy cơ khơi lại những tranh luận lâu nay về hành vi của quân nhân Mỹ và tác động của các căn cứ quân sự đối với cộng đồng Okinawa.

Một trong những vụ việc gây chấn động nhất xảy ra năm 1995, khi ba quân nhân Mỹ bị cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi tại Okinawa. Vụ án đã gây phẫn nộ trên diện rộng và dẫn tới các cuộc biểu tình quy mô lớn trên đảo, làm gia tăng sức ép đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây.