Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Yonhap

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tối 19-11, sau khi bà Takaichi trở về Nhật Bản sau một loạt các cuộc gặp ngoại giao ở Philippines và Trung Quốc.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Takaichi cho biết bà đã được giải thích chi tiết về hội nghị thượng đỉnh ba bên, cũng như hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc diễn ra cùng ngày.

Bà cho biết đã trao đổi ý kiến thẳng thắn với ông Trump về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vấn đề Ukraine và các vấn đề khác mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

Các quan chức Chính phủ Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ tác động của hội nghị thượng đỉnh ba bên đối với tình hình quốc tế. Một số quan chức lưu ý rằng rất khó để nói lãnh đạo của 3 cường quốc đã hoàn toàn thống nhất về mục tiêu. Họ cũng không cho rằng hội nghị thượng đỉnh ba bên này sẽ tạo ra xu hướng mới nào trong trật tự quốc tế.

Những ý kiến khác cho rằng việc lãnh đạo 3 nước cùng tham dự một hội nghị có tác động đáng kể, bất kể nội dung thảo luận là gì.

Ngày 19-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc gặp ba bên tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa lãnh đạo 3 nước Trung Quốc, Mỹ và Nga. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu đang gia tăng, bao gồm xung đột tại Ukraine, cuộc chiến của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, cùng các tranh chấp thương mại quốc tế.

Theo NHK/RT