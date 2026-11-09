Thủ tướng Nhật Bản chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chiều 9/11, tại Nhà khách quốc gia Akasaka ở Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tại lễ đón, Thủ tướng Takaichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bước vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Nhật Bản.
Sau lễ cử Quốc thiều, Thủ tướng Takaichi Sanae mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành viên đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản và Việt Nam tham dự lễ đón.
Sau lễ đón, Thủ tướng Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thu-tuong-nhat-ban-chu-tri-le-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-2573173.html