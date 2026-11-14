Thủ tướng nhấn mạnh việc tạo một thể chế công khai, minh bạch và dễ thực hiện

Liên quan đến vấn đề huy động vốn, các nguồn lực tăng trưởng cho cả giai đoạn và trong nhiệm kỳ này... vừa được đại biểu Quốc hội thẳng thắn nêu tại nghị trường, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, đối với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư gián tiếp nước ngoài, nguồn lực của các nhà đầu tư tư nhân, việc đầu tiên và quan trọng nhất là hoàn thiện thể chế.

TẠO THỂ CHẾ CÔNG KHAI, MINH BẠCH VÀ DỄ THỰC HIỆN

Theo Thủ tướng, phải làm sao xây dựng được khuôn khổ pháp lý minh bạch, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, tạo lòng tin cho người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm vào môi trường pháp lý; có các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Phải hoàn thiện thể chế, tạo một thể chế công khai, minh bạch và dễ thực hiện, củng cố lòng tin.

Vấn đề thứ hai, phải tiếp tục kiên định, duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, bảo đảm được các cân đối lớn. Nhà đầu tư sẽ không bao giờ yên tâm nếu môi trường pháp lý không minh bạch, không rõ ràng, không dễ thực hiện; lòng tin cũng sẽ xói mòn nếu không giữ được các cân đối vĩ mô; như vậy thì không thể huy động được nguồn vốn của các nhà đầu tư.

Vấn đề thứ ba, có các nhóm nhiệm vụ đối với các nhóm nhà đầu tư cụ thể như đối với các nhà đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư, các nguồn vốn trung và dài hạn... đã có đề án, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tạo một thể chế công khai, minh bạch và dễ thực hiện. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Quan trọng nhất là Chính phủ sẽ phải chỉ đạo xây dựng các công cụ thu hút vốn đầu tư trung và dài hạn để tạo điều kiện, có các cơ sở và công cụ tài chính cho các nhà đầu tư, như phát triển trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Theo người đứng đầu Chính phủ, với môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, mục tiêu phát triển và các công cụ huy động vốn cũng như các công cụ kiểm tra, giám sát để đảm bảo dòng vốn vào đúng mục tiêu thì chắc chắn sẽ huy động được các nguồn vốn đầu tư.

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG GIẢM MẠNH

Đối với nguồn vốn đầu tư công, theo Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, phải kiểm soát số lượng các dự án đầu tư công, tối thiểu phải giảm 30%.

Thủ tướng khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua đã giảm số lượng dự án rất mạnh, chỉ còn khoảng 5.000 và bây giờ tổng số dự án đầu tư công của ngân sách Trung ương chỉ khoảng trên 3.000 theo báo cáo của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội để xác định những dự án đầu tư công có tính chất lan tỏa, liên vùng và đầu tư cho những hạ tầng thiết yếu như giao thông, các lĩnh vực khoa học - công nghệ then chốt, nông nghiệp.

Khi xác định được số lượng dự án, kiểm soát được chất lượng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công thì đồng tiền đi đúng mục đích và phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, lan tỏa để huy động các nguồn lực đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài mà không gây ra các bất ổn ở trên thị trường.