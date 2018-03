Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô

Chiều 25-3, tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (28/3/1958 - 28/3/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành đã tới dự. Lãnh đạo TP Hà Nội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô được thành lập năm 1958. Sau 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay, bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh và trở thành bệnh viện đa khoa hạng I hoàn chỉnh với 30 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 10 phòng chức năng, 3 phòng bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, có quy mô hơn 860 giường bệnh.

Cùng với đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ ngày càng được nâng cao. Những năm gần đây, bệnh viện triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu như: Can thiệp mạch ngoại vi, đặt stent graft động mạch chủ, khoan cắt mảng xơ vữa cứng trong lòng mạch vành, can thiệp tái thông mạch máu não điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp... Bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn Hà Nội và khu vực phía Bắc. Đặc biệt, bệnh viện là một trong ba cơ sở y tế đầu tiên của cả nước triển khai pha chế hóa chất điều trị ung thư tập trung, bảo đảm an toàn, chính xác và tiết kiệm. Bệnh viện cũng được Bộ Y tế lựa chọn triển khai mô hình bệnh viện không phim đầu tiên của cả nước, mỗi năm tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng do không phải in phim, hạn chế được rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo cũng chính là tài sản quý nhất của Đảng, Nhà nước. Vượt qua mọi khó khăn, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô đã làm tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng sự nỗ lực và thành tích mà tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô đã đạt được trong suốt 60 năm qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Y tế nói riêng và của đất nước nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng; khoa học - kỹ thuật phát triển rất nhanh. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng tạo ra khó khăn, thách thức. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt, tình trạng rối loạn chuyển hóa, nhiều loại bệnh mới, nhiều loại vi rút mới, kháng thuốc... phát sinh ngày càng nhiều. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Y tế, trong đó có Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô là rất nặng nề. Bệnh viện phải nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kỹ thuật cao hàng đầu của đất nước, tự chủ ngày càng cao về tài chính, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà bệnh viện cần thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể là bệnh viện cần bám sát nội dung, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; tiếp tục trau dồi y đức, phát huy tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Mặt khác, bệnh viện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị bệnh viện, bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh; hoàn thiện cơ sở vật chất; làm tốt công tác mua sắm, bảo dưỡng, vận hành, sử dụng trang thiết bị y tế...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, nguồn lực, thủ tục hành chính để bệnh viện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Thủ tướng cũng giao UBND TP Hà Nội thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông và các mặt công tác khác trên địa bàn, tạo mọi thuận lợi cho bệnh viện phát triển, hoạt động ngày càng tốt hơn.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt- Xô. Ngoài ra, hai tập thể và một cá nhân của bệnh viện được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Trước khi dự buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm một số khoa, phòng của bệnh viện. Thủ tướng đã gặp gỡ, nói chuyện, thăm hỏi, động viên các bệnh nhân, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện.

