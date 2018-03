Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập TP Hội An

Tối 24-3, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Hội An trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam, đúng vào dịp Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Quảng Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương đã đến dự.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, ông Kiều Cư, Bí thư Thành ủy Hội An, cho biết, chặng đường 10 năm qua, trong bối cảnh đan xen giữa thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Hội An đã phát huy ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết; huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt.

Ông Kiều Cư trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Năm 2017, Hội An đón 3,2 triệu lượt du khách, tăng gần 200% so với 10 năm trước và ngành Du lịch - Dịch vụ - Thương mại chiếm tỷ trọng 70% tổng giá trị sản xuất của thành phố là minh chứng cho sức hấp dẫn của thương hiệu du lịch Hội An. Hằng năm, Hội An đều liên tục xuất hiện trong tốp dẫn đầu các kết quả cuộc bình chọn của du khách khắp năm châu.

Du lịch đã kích thích và thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là xuất khẩu tại chỗ. Các ngành nghề tiểu thủ công mỹ nghệ phát triển đa dạng, một số ngành công nghiệp sạch được lựa chọn kỹ; nông nghiệp chuyển dần theo hướng một nền nông nghiệp sinh thái phục vụ cho du lịch; từng bước phát triển kinh tế biển phù hợp.

Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng và ổn định; trong đó, kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài được mở rộng, kinh tế tư nhân tăng trưởng nhanh và năng động hơn....

Đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách tham gia buổi lễ kỷ niệm.

10 năm qua kể từ khi thành lập Hội An là quãng thời gian để lại dấu ấn sâu đậm với những dự án có vai trò đặc biệt quan trọng được đầu tư xây dựng và hoàn thành đã mở rộng, gắn kết không gian phát triển Hội An; làm cho diện mạo phố thị, làng quê, hải đảo ngày một khang trang, tươi đẹp hơn, trong đó có công trình đột phá mang tầm thế kỷ là hệ thống đường dẫn và cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn, khai thông kết nối từ Đà Nẵng đến Quảng Nam - Quảng Ngãi; là một mắc xích quan trọng trong tuyến đường bộ ven biển quốc gia…

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hội An đạt được trong 10 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm Hội An thành thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam.

Theo Thủ tướng, yếu tố lịch sử, địa lý,… đã hình thành cho con người Hội An những đức tính đáng yêu, đáng quý. Người Hội An thay vì bế quan, tỏa cảng đã sẵn sàng mở cửa đón gió muôn phương, biến nơi đây thành đất lành cho các loài chim di trú.

Chia sẻ tầm nhìn về phát triển Hội An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Hội An cần phấn đấu trở thành đô thị cổ du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Với tiềm năng, lợi thế và uy tín của mình, Hội An cần khẳng định hơn nữa vai trò trong tam giác du lịch Huế - Hội An - Mỹ Sơn; với việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, Hội An hoàn toàn có thể bức phá, vươn lên mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, tiếp tục đổi mới toàn diện. Việt Nam là điểm đến an toàn của du khách, là nơi đầu tư hiệu quả của các nhà đầu tư trên thế giới.

Do vậy, một yêu cầu đặt ra với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An là vừa phải kế thừa có chọn lọc những tinh hoa, trí thức, tinh thần cách mạng, thành quả của các thế hệ đi trước đồng thời phải nắm được những lợi thế, thời cơ đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển Hội An trở thành đô thị sinh thái, văn hóa, du lịch năng động, giàu bản sắc hiện đại trong thời kỳ mới.

Để làm được điều đó, Hội An phải giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa, giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục xác định tài nguyên di sản, tài nguyên sinh thái là động lực phát triển của địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng bình gốm Bát Tràng cho đại diện lãnh đạo TP Hội An.

Trong cơ cấu kinh tế của Hội An, nhóm ngành Du lịch - Dịch vụ - Thương mại là ngành mũi nhọn. Hội An cần chú trọng mối quan hệ liên vùng trong quá trình phát triển, tăng cường liên kết với các địa phương trọng điểm miền Trung, quyết tâm xây dựng Hội An thành thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch tầm cỡ quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Nam và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ Hội An xây dựng, trình duyệt quy hoạch chung phát triển đô thị Hội An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; đề án về cơ chế, chính sách đặc thù trong bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An để tạo cơ sở và động lực thúc đẩy cho thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến.

Ngọc Thi