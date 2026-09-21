Thủ tướng: Nghiêm túc kiểm điểm tổ chức, cá nhân trong việc thiếu sách giáo khoa

Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm nay chủ trì cuộc họp về cung ứng SGK, rà soát chương trình, SGK phổ thông và chuẩn bị phục vụ đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Không phụ thuộc vào một nhà xuất bản

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu tại cuộc họp, về cung ứng SGK năm học 2026-2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đủ SGK đã được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt.

Tuy nhiên, đến khi bước vào năm học mới, vẫn còn tình trạng nhiều học sinh, cơ sở giáo dục phổ thông ở một số địa phương chưa có đủ SGK (đến nay vẫn còn thiếu trên 776.000 bản SGK, chiếm tỷ lệ khoảng 0,31%). Theo Thủ tướng, đây là vấn đề cấp bách, được xã hội rất quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đa dạng hóa việc in ấn, phát hành SGK, không chỉ có một đầu mối. Ảnh: Chính phủ

Những hạn chế, bất cập trong việc tổng hợp nhu cầu, dự báo, đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối, phân phối SGK có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, như Bộ GD-ĐT đã báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đã nêu.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng SGK của Bộ GD-ĐT còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa đổi mới thực sự sâu sắc về cách làm trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT và toàn ngành Giáo dục nhìn nhận nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ngay biện pháp cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ SGK trong thời gian sớm nhất, không để tái diễn việc thiếu SGK trong những năm học tiếp theo.

Về nhiệm vụ cần thực hiện ngay, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng về áp dụng các biện pháp quyết liệt, cấp bách, mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu SGK cho năm học 2026-2027 và phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 25/9, với quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

"Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng quyết định việc mời các nhà xuất bản khác, các cơ sở in ấn khác tham gia để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, không phụ thuộc chỉ vào Nhà xuất bản Giáo dục. Những năm tới đây, cũng phải đa dạng hóa việc in ấn, phát hành, không chỉ có một đầu mối; các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng tham gia...", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Chính phủ

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có SGK (nhất là tại các địa phương đang còn thiếu nhiều SGK như Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk...).

Bộ GD-ĐT khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục còn thiếu SGK thực hiện ngay các giải pháp phù hợp hỗ trợ học tập cho học sinh, không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ SGK, báo cáo Thủ tướng tình hình và kết quả trước ngày 10/10.

Bản quyền SGK là của Nhà nước

Về rà soát, hoàn thiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát kỹ lại các nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, nhất là các tác giả; bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc.

Thủ tướng giao nhiệm vụ sớm hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có 1 bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng yêu cầu nắm bắt số lượng học sinh trong những năm học tới, bảo đảm đủ giáo viên, trường lớp. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng gợi mở không để chương trình, SGK giáo dục phổ thông có nhiều kiến thức chuyên sâu, gây áp lực cho công tác dạy và học, không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông (mà để dành cho tài liệu tham khảo nâng cao của các môn học), đồng thời góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh như trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng GD-ĐT nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về SGK, trước hết là về bản quyền theo tinh thần bản quyền SGK là của Nhà nước.

Khi Nhà nước giữ bản quyền và miễn phí SGK, phải giảm tất cả các khâu trung gian, giảm chi phí cho ngân sách nhà nước.