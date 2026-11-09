Thủ tướng New Zealand có thể cần thêm đồng minh để lập chính phủ

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, lãnh đạo Đảng Quốc gia, trong đêm tổng tuyển cử ngày 7-11-2026. Ảnh: Dean Purcell/NZ Herald

Phát biểu tại Quốc hội ngày 9-11, bà Qiulae Wong, lãnh đạo Đảng Opportunity, cho biết bà muốn gặp lãnh đạo các đảng trong những tuần tới, song sẽ chờ kết quả kiểm phiếu chính thức trước khi bước vào đàm phán. Bà đã trao đổi ngắn với lãnh đạo Công Đảng và đồng lãnh đạo Đảng Xanh vào cuối tuần. Tính đến chiều 9-11 theo giờ New Zealand, bà cho biết vẫn đang chờ cuộc gọi từ ông Luxon.

Theo kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ngày 7-11, Đảng Quốc gia của ông Luxon dự kiến giành 42 ghế. Cộng với số ghế của hai đối tác hiện tại là ACT New Zealand và New Zealand First, liên minh cầm quyền có 67 trong tổng số 131 ghế dự kiến của Quốc hội. Ba đảng cần ít nhất 66 ghế để giữ đa số.

Nếu kết quả cuối cùng khiến liên minh mất đa số, ông Luxon có thể cần đến sự ủng hộ của Opportunity. Đảng trung dung này dự kiến lần đầu có mặt tại Quốc hội với 7 ghế. Bà Wong cho biết sẽ ưu tiên trao đổi với đảng giành được nhiều ghế nhất.

Số phiếu chưa kiểm chiếm khoảng 14% tổng số phiếu dự kiến, trong đó có phiếu của cử tri ở nước ngoài và người bỏ phiếu ngoài khu vực bầu cử của mình. Ủy ban Bầu cử dự kiến công bố kết quả chính thức ngày 27-11. Cả ông Luxon và lãnh đạo Công đảng Chris Hipkins đều cho biết sẽ chờ đến khi có kết quả trước khi đàm phán chính thức về việc lập chính phủ