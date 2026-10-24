Thủ tướng nêu rõ đầu mối quản lý an toàn thực phẩm từ Bộ Y tế đến cấp xã

Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt ra tại phiên thảo luận tổ chiều 24/10, khi cho ý kiến về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu và tinh thần chung khi sửa luật là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, những sửa đổi quan trọng của dự thảo Luật là việc Chính phủ đề xuất nhiều cơ chế chính sách mới, như quản lý theo nguy cơ, theo chuỗi, chuyển đổi số và đặc biệt, giao một đầu mối quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm.

“Cấp có thẩm quyền đã có quyết định giao Bộ Y tế là cơ quan quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trách nhiệm này ở địa phương thuộc về Sở Y tế và ở dưới cấp xã là Phòng Văn hóa - Xã hội”, Thủ tướng nói và nêu rõ sẽ phải bổ sung nhân sự có chuyên môn về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quy định này, theo Thủ tướng, để bảo đảm thống nhất định hướng “một việc chỉ có một cơ quan chủ trì”.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo rà soát quy định cụ thể trong luật những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của Quốc hội như quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và giảm bớt một số nội dung Chính phủ quy định chi tiết.

Về cơ chế hậu kiểm và tần suất kiểm tra, Thủ tướng đặt vấn đề: “Chúng ta hiện nay dựa vào hậu kiểm nhưng doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn, vậy kiểm soát sau đó như thế nào? Đồng thời với việc đó là tần suất để lấy mẫu kiểm tra, kiểm định, rất quan trọng”.

Thủ tướng cho rằng, việc này không chỉ có trách nhiệm của mỗi cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Y tế hay Sở Y tế, mà đòi hỏi sự tham gia của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, của các doanh nghiệp sản xuất trong ngành, lĩnh vực về an toàn thực phẩm.

Quán triệt quan điểm đấu tranh mạnh mẽ với những vi phạm về an toàn thực phẩm, Thủ tướng nhấn mạnh đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng phải đấu tranh rất mạnh mẽ với sản phẩm vi phạm quy chuẩn, vì liên quan đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong giám sát an toàn thực phẩm.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc tiếp nhận và xử lý phản ánh phải được đảm bảo nhanh chóng. Trong những trường hợp cấp bách, phải đình chỉ, tạm dừng việc sản xuất.

“Những nội dung này cần tiếp tục được hoàn thiện trong dự thảo Luật, đồng thời cụ thể hóa tại các nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ”, Thủ tướng chia sẻ.