Thủ tướng nêu những ưu tiên phát triển vùng ĐBSCL

Chiều ngày 12/11, tại phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) nêu thực tế tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) còn gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa và chuyển đổi số thấp hơn các vùng khác. Trong khi đó, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế.

Từ thực tế trên, đại biểu đặt vấn đề có nên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù cho ĐBSCL, tương tự một số tỉnh, thành phố đã được Quốc hội cho phép thực hiện, nhằm tạo điều kiện để vùng phát triển tương xứng với tiềm năng.

Đại biểu Phạm Văn Hoà chất vấn Thủ tướng về giải pháp phát triển vùng ĐBSCL. Ảnh: Media Quốc hội

Hồi đáp đại biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ với những trăn trở của đại biểu, đồng thời cho biết phát triển ĐBSCL là vấn đề được quan tâm qua nhiều kỳ họp Quốc hội và nhiều nhiệm kỳ Chính phủ.

Thủ tướng cho biết, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 26 về các giải pháp ứng phó với sụt lún, thích ứng biến đổi khí hậu, cùng nghị quyết về phát triển các vùng kinh tế. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, ĐBSCL được bố trí hơn 320.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong 6 vùng kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề quan trọng hiện nay là tập trung sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, trước hết dành cho các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng nông nghiệp, phòng chống sạt lở, sụt lún và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ liên quan khẩn trương triển khai những dự án được phân bổ vốn, nhằm hoàn thiện kết nối giao thông và hạ tầng thiết yếu của vùng.

Theo Thủ tướng, nếu không giải quyết được những hạn chế về hạ tầng giao thông và nông nghiệp, ĐBSCL sẽ rất khó phát triển.

Về đầu tư các dự án giao thông đường bộ tại ĐBSCL, Thủ tướng nhấn mạnh về hình thức cầu cạn. Chính phủ đã có nghị quyết về việc đầu tư các dự án giao thông đường bộ trong vùng theo hình thức này.

Theo Thủ tướng, dù chi phí xây dựng ban đầu có thể cao hơn đường thông thường nhưng xét trên toàn bộ vòng đời dự án sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn. Bên cạnh đó còn giúp giảm chi phí thu hồi, giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện để người dân ổn định sản xuất.

Thu hút đầu tư công nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp với các địa phương ĐBSCL đẩy mạnh thu hút đầu tư vào những lĩnh vực công nghiệp phù hợp với lợi thế của vùng.

Trong đó, các lĩnh vực được ưu tiên gồm năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cảng biển, thương mại và dịch vụ. Việc hoàn thiện hạ tầng thiết yếu được xác định là điều kiện quan trọng để thu hút những dự án đầu tư quy mô lớn.

Đối với nông nghiệp, Chính phủ định hướng phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và thị trường, bao gồm cả thị trường trong nước và xuất khẩu, nhằm bảo đảm đầu ra ổn định, bền vững.

Thủ tướng dẫn ví dụ Đề án phát triển một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL là một trong những chương trình đã được triển khai hiệu quả và cần tiếp tục ưu tiên.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường đầu tư cho y tế, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của vùng.

Thủ tướng cho biết, các nhiệm vụ trên đã được đưa vào chương trình hành động của Chính phủ và các Bộ, ngành. Vấn đề then chốt hiện nay là tổ chức thực hiện. Trong bối cảnh các địa phương được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, chính quyền các tỉnh ĐBSCL sẽ trực tiếp làm chủ đầu tư một số dự án lớn. Vì vậy, các Bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai.