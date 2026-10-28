Thủ tướng nêu định hình vị thế kinh tế Việt Nam qua 3 ưu tiên chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại cùng ông Stephan Mergenthaler. Ảnh: BTC.

3 ưu tiên chiến lược của Việt Nam

Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 tổ chức tại TPHCM, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc đối thoại dài 60 phút với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Stephan Mergenthaler về vị thế và triển vọng phát triển của Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc.

Với chủ đề này, ông Stephan Mergenthaler đặt câu hỏi: Việt Nam mong muốn đóng vai trò nào trong thể chế kinh tế toàn cầu đang định hình. Trong kiến trúc kinh tế này, điểm mạnh của Việt Nam nằm ở đâu?

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là câu hỏi thú vị và cũng là vấn đề mà Việt Nam cũng đang suy nghĩ và xử lý các vấn đề đặt ra trong bối cảnh phát triển tới đây. Ông cho rằng, trong kiến trúc kinh tế toàn cầu mới và bối cảnh phát triển hiện nay, Việt Nam mong muốn từng bước định hình vị thế kinh tế của mình dựa trên ba ưu tiên.

Thứ nhất, Việt Nam mong muốn trở thành một trung tâm công nghệ số mới nổi, trung tâm về năng lượng mới và trung tâm sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực và thế giới.

Thứ hai, Việt Nam muốn trở thành mắt xích quan trọng, đáng tin cậy trong các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu, cũng như các cực tăng trưởng mới của toàn cầu.

Thứ ba, Việt Nam muốn đóng góp ngày càng cao hơn vào tăng trưởng của khu vực và thế giới thông qua thể chế quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, tất cả những việc mà Việt Nam triển khai, thực thi hướng đến tương lai phát triển và thực hiện trách nhiệm của mình trong đóng góp tăng trưởng, phát triển của khu vực, cũng như thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên khai mạc và đối thoại cấp cao tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 tổ chức tại TPHCM. Ảnh: BTC.

Thế mạnh vị trí, địa chính trị, nguồn nhân lực

Để đạt được vị thế và định vị Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế toàn cầu, Thủ tướng nhìn nhận, đất nước có những đặc trưng và thế mạnh để thực hiện mục tiêu đặt ra.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, Việt Nam có thế mạnh về vị trí địa chiến lược, ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô và là điểm sáng về tăng trưởng tại khu vực và trên thế giới. Ông nhìn nhận, trong bối cảnh thế giới có những biến động mạnh, ổn định chính trị, ổn định vĩ mô là lợi thế đặc biệt quan trọng.

“Việt Nam duy trì đà cũng như triển vọng tăng trưởng rất tích cực thuộc nhóm cao nhất của châu Á và ngày càng tham gia sâu vào những chuỗi cung ứng quan trọng của thương mại quốc tế”, Thủ tướng nói.

Tiếp đến là lợi thế về vị trí địa chiến lược của Việt Nam tại Châu Á - Thái Bình Dương vốn được xem là khu vực năng động với mạng lưới doanh nghiệp FDI rộng mở và quan hệ kinh tế đa dạng với rất nhiều đối tác có quy mô và nền kinh tế khác nhau.

Thủ tướng cho rằng, đây là những đối tác quan trọng, tạo nền tảng để Việt Nam trở thành điểm hội tụ các thị trường, chuỗi cung ứng, dòng vốn, hệ sinh thái công nghệ. “Đây là lợi thế rất quan trọng khi doanh nghiệp ngày càng coi trọng sự đa dạng, khả năng chống chịu và tính liên kết của các chuỗi giá trị”, Thủ tướng đánh giá.

Thế mạnh tiếp đến là Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn phát triển chiến lược với tầm nhìn mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Thủ tướng nhìn nhận, khi dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển theo xu hướng số hóa, xanh và công nghệ cao, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực. Việt Nam thúc đẩy tăng cường năng lực cho doanh nghiệp tái cấu trúc chuỗi cung ứng, mở rộng không gian tăng trưởng, củng cố các niềm tin dài hạn. “Đây là những yếu tố chúng tôi cho rằng rất tích cực và tiềm năng cho Việt Nam trong định vị chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu”, Thủ tướng nói.

Các đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn. Ảnh: BTC.

Chia sẻ thêm về mục tiêu thúc đẩy các lợi thế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam đang ưu tiên cải cách thể chế, tạo điều kiện thuận lợi, áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù để kịp thời nắm bắt các cơ hội phát triển đang đến rất nhanh và cũng dễ đi qua nếu không nhanh chóng bắt kịp.

Với lợi thế nền kinh tế độ mở cao, khả năng thích ứng nhanh, Thủ tướng nhận định, Việt Nam có điều kiện tiếp thu công nghệ, mô hình tiên tiến, nhằm rút ngắn lộ trình phát triển, biến những dịch chuyển của kinh tế thế giới thành động lực đổi mới, nâng cao năng lực sức cạnh tranh cho nền kinh tế.

“Chúng tôi có nền tảng, nội lực đủ rộng với quy mô dân số hơn 100 triệu người, nguồn nhân lực dồi dào, có truyền thống coi trọng giáo dục, kỹ năng tốt, khả năng học hỏi thích ứng nhanh để vừa tiếp nhận, vừa đóng góp cho các mạng lưới tăng trưởng mới” Thủ tướng nói .

Ông cho rằng, qua nhiều năm, Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với thị trường lớn, năng động cùng với tiềm năng đa dạng về nông nghiệp, kinh tế biển, khoáng sản, năng lượng tái tạo, đa dạng sinh học... Sự kết hợp giữa con người, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn lực tạo những nền tảng quan trọng để Việt Nam không chỉ tiếp cận nguồn lực đầu tư, công nghệ mà còn có khả năng tạo ra các giá trị công nghệ mới, động lực tăng trưởng mới cho thế giới.