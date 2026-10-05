Thủ tướng Netanyahu mời cơ trưởng Flydubai tham gia lễ thắp đuốc

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối tuần qua đã điện đàm với cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar, cảm ơn anh vì hành động góp phần ngăn thảm họa trên chuyến bay Flydubai và mời anh cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham gia nghi lễ thắp đuốc trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Israel năm tới.

Thủ tướng Netanyahu nói ông khâm phục “lòng can đảm” và “sự bình tĩnh, sáng suốt trong phán đoán của cơ trưởng giữa những hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi”.

Nhà lãnh đạo Israel cảm ơn cơ trưởng Machchhar vì những hành động mà ông gọi là “đáng kinh ngạc”, đồng thời nói rằng cơ trưởng đã “cứu lấy tinh thần của thế giới”.

“Anh là một người hùng của Israel, một người hùng của Ấn Độ, một người hùng của toàn thế giới. Tôi có thể nói với anh rằng người dân ở đây (Israel) sẽ dang rộng vòng tay chào đón anh”, ông Netanyahu nói thêm.

Tuy nhiên, theo The Times of Israel, lời mời của Thủ tướng Israel chưa đồng nghĩa với quyết định chính thức. Theo quy trình do chính phủ Israel thiết lập, những người được chọn thắp đuốc phải được một ủy ban tư vấn công khai lựa chọn và sau đó phải trải qua quy trình phê duyệt cấp bộ. Trong chính phủ của ông Netanyahu, quy trình này do Bộ trưởng Miri Regev, thành viên đảng Likud, phụ trách.

“Tôi còn một trận chiến cuối cùng”

Cơ trưởng Machchhar kể với ông Netanyahu rằng sự việc bắt đầu khi cơ phó người Oman nói rằng anh ta muốn cầu nguyện. Ông Machchhar cho biết điều này “không có gì bất thường”, nên ông quay mặt đi “để thể hiện sự tôn trọng”.

Ngay sau đó, ông bất ngờ cảm thấy “một cú đánh mạnh vào phía sau đầu”.

“Suy nghĩ đầu tiên của tôi là máy bay đã bị hư hại nghiêm trọng. Nhưng sau đó, những cú đánh tiếp tục giáng xuống, hết cú này đến cú khác, và lúc đó tôi nhận ra rằng không phải máy bay gặp vấn đề, mà là người đang ở cùng tôi trong buồng lái”, vị cơ trưởng kể lại.

Chiếc máy bay chở hành khách của hãng FlyDubai đến Israel từ UAE đã phải chuyển hướng sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp. Máy bay đậu trên đường băng khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion, ở Lod, gần Tel Aviv (Israel) ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

Trong lúc bị tấn công, máy bay chúi mạnh xuống dưới và tầm nhìn của cơ trưởng nhanh chóng mờ đi. Dù bị thương và mất nhiều máu, anh Machchhar vẫn cố gắng phát đi hai mã khẩn cấp: Squawk 7700, báo hiệu tình trạng khẩn cấp chung, và Squawk 7500, cảnh báo hành vi can thiệp bất hợp pháp vào máy bay. Ông đồng thời thông báo cho kiểm soát không lưu về cuộc tấn công đang xảy ra trong buồng lái.

Quan trọng hơn, Machchhar cố gắng mở cửa buồng lái từ bên trong. Anh cho biết nhiều lần anh cố mở cửa, dù cơ phó liên tục đóng lại. “Tôi đã dốc sức lực còn lại để mở cửa. Tôi vẫn còn một trận chiến cuối cùng trong mình. Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ chết... nên tôi lao đến cửa và mở cửa”, cơ trưởng người Ấn Độ kể với ông Netanyahu.

Khi cánh cửa mở ra, bốn hành khách Israel lập tức lao vào buồng lái, khống chế cơ phó đang tấn công Machchhar và phá các thiết bị điều khiển, đồng thời hỗ trợ sơ cứu cho cơ trưởng.

Trước khi những người này vào được buồng lái, Boeing 737 Max đã lao thẳng đứng với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh khi không còn ai kiểm soát trực tiếp.

Trong lúc hỗn loạn, Yaniv Hayun, một hành khách Israel làm nghề sửa ống nước, đã nắm cần điều khiển để giúp đưa máy bay thoát khỏi trạng thái bổ nhào. Hayoun chưa từng lái máy bay, nhưng nhớ lại thao tác này từ khi xem Mayday, loạt phim tài liệu của Canada về các vụ tai nạn hàng không có thật.

Yaniv Hayun, người đã khống chế nghi phạm khủng bố trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai. Ảnh: FLASH90.

Tiếp đó, hai phi công khác của Flydubai đang có mặt trên chuyến bay hỗ trợ tiếp quản việc điều khiển máy bay và sau đó giúp máy bay hạ cánh thành công.

Machchhar kể rằng sau khi cửa buồng lái được mở, ông nằm trên sàn và nghe thấy tiếng gió rít cùng tiếng hành khách la hét.

“May mắn là mọi người đã chờ sẵn để lao vào, giành quyền kiểm soát máy bay, và phần còn lại thì ngài đã biết rồi”, Machchhar nói với ông Netanyahu.

Machchhar muốn gặp người đã cứu mạng mình

Vai trò của Machchhar được xem là đặc biệt quan trọng trong chuỗi sự việc.

Trong cuộc trò chuyện với ông Netanyahu, ông Machchhar cũng nói rằng ông muốn gặp nha sĩ Shota Musaev người Israel đã cứu mạng mình trên máy bay ngay sau khi vụ tấn công xảy ra.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Yossi Shelley đã trở thành người Israel đầu tiên trực tiếp gặp cơ trưởng Machchhar tại Dubai hôm thứ Bảy. Shelley ca ngợi sự dũng cảm của cơ trưởng trước khi chính thức mời anh đến Israel ngay khi có thể, nói rằng anh sẽ được người dân Israel trên khắp đất nước chào đón bằng sự trân trọng và vòng tay rộng mở.

Dù được Thủ tướng Netanyahu và đại sứ Israel ca ngợi, Machchhar không cho rằng mình nên được gọi là người hùng. Anh nói rằng trong những thời khắc quyết định của vụ việc, anh đơn giản chỉ hiểu rằng mình phải hành động.

Cơ trưởng Flydubai kể lúc nhận ra máy bay đang lao xuống Trong cuộc gọi video với Thủ tướng Narendra Modi, cơ trưởng Smit Machchhar kể khoảnh khắc trọng thương, nằm trên sàn buồng lái nhưng vẫn cố mở cửa cứu mọi người.