Thủ tướng Netanyahu: Israel cần chuẩn bị đối phó với các lệnh trừng phạt toàn cầu

Thủ tướng Benjamin Netanyahu được các nhân viên an ninh vây quanh trong một buổi vận động tranh cử tại khu chợ ở Tel Aviv, Israel, ngày 22/10, trước thềm cuộc tổng tuyển cử. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu trên được ông Netanyahu đưa ra chỉ bốn ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel (Knesset).

“Các bạn cần hiểu rằng có thể sẽ xuất hiện những biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng. Chúng ta cần chuẩn bị một nền kinh tế có khả năng né tránh những biện pháp đó, và tôi cũng đang triển khai công việc này”, ông Netanyahu trả lời trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình kinh tế Channel 10.

Khi được hỏi liệu giải pháp đó có liên quan đến tiền mã hóa hay không, Thủ tướng Netanyahu đã thể hiện sự đồng tình.

Tiền mã hóa có thể làm giảm hiệu quả của các biện pháp trừng phạt tài chính nhờ tạo ra những kênh thanh toán thay thế. Tuy nhiên, phương thức này không hoàn toàn tránh được sự giám sát, bởi giao dịch trên nhiều mạng lưới blockchain vẫn có thể bị truy vết.

Trong khi đó, kênh Channel 12 đã dẫn lời một quan chức kinh tế cấp cao của Israel, chỉ trích đề xuất trên: “Ý tưởng này chắc chắn sẽ không đạt được mục tiêu. Ngay cả việc đề cập đến nó cũng có thể gây tổn hại cho nền kinh tế”.

Phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Anh cùng 11 quốc gia phương Tây khác công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào hàng hóa từ các khu định cư của Israel tại Bờ Tây.

Động thái này nhằm đáp trả làn sóng tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine, cũng như việc chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu phê duyệt hàng loạt dự án xây dựng khu định cư quy mô lớn.

Bên cạnh đó, trước đây, ông Netanyahu từng kêu gọi Israel tự chủ về năng lực quân sự. Lần này, ông cho rằng những gói viện trợ vũ khí trị giá hàng tỷ USD từ Washington sẽ không còn tiếp tục được duy trì.

“Nếu mọi người nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục nhận được khoản viện trợ hàng chục tỷ USD của Mỹ cho ngân sách quốc phòng mà tôi đã hai lần đạt được, thì hãy chuẩn bị tinh thần và làm quen với thực tế rằng điều đó sẽ không còn xảy ra nữa, bởi nước Mỹ đã thay đổi. Không phải Israel thay đổi. Thời kỳ đó đã kết thúc, và chắc chắn sẽ chấm dứt hoàn toàn. Vấn đề chỉ còn là thời gian”, ông Netanyahu nói thêm.

Trong thời gian dài, nhà lãnh đạo Israel cho rằng sự suy giảm ủng hộ của công chúng Mỹ đối với Israel bắt nguồn từ những biến động nội bộ tại Mỹ, chứ không phải do Nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, một số người chỉ trích ông cho rằng chính sách của chính phủ Israel đã khiến xu hướng suy giảm ủng hộ này trở nên nghiêm trọng hơn.

Thừa nhận của ông Netanyahu hôm 23/10 tương tự phát biểu ông đưa ra năm 2025, khi cảnh báo Israel đang ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế và sẽ phải trở thành một cường quốc tự lực tự cường trong những năm tới.

Tuy nhiên, sau khi phát biểu này gây ra làn sóng phản đối, ông Netanyahu đã tìm cách làm dịu và giải thích lại tuyên bố của mình. Sau đó, ông nhấn mạnh Israel vẫn nhận được sự ủng hộ từ Ấn Độ và các quốc gia Mỹ Latinh.

(theo Times of Israel)