Thủ tướng Netanyahu gây chú ý với hình AI nổ hạt nhân tại Tel Aviv

Bài đăng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội kèm hình ảnh AI. Ảnh chụp màn hình

Theo truyền thông Israel, ngoài hình ảnh AI, Thủ tướng Netanyahu còn cảnh báo cử tri chỉ 2 ngày trước thềm bầu cử rằng việc bỏ phiếu cho bất kỳ ai khác ngoài ông có thể đẩy người dân Israel vào nguy cơ phải đối mặt với “thảm họa diệt chủng Holocaust lần thứ hai”.

Thực tế hình ảnh này do Thủ tướng Netanyahu đã chia sẻ lại nội dung từ nhà hoạt động Yuval Bloomberg. Bài đăng của ông Yuval Bloomberg bao gồm hình ảnh do AI tạo ra, khắc họa đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên phía trên Tel Aviv, trong khi thành phố này đang chìm trong biển lửa từ vụ nổ hạt nhân.

Theo nội dung bài đăng được Thủ tướng Netanyahu chia sẻ, Israel đang đứng trước “mối đe dọa sống còn thực sự và hiện hữu”. Nhà lãnh đạo Israel lưu ý: “Một khi Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, mọi vấn đề khác đều trở nên vô nghĩa. Không gì còn đáng kể trước mối hiểm họa đe dọa sự tồn vong của Israel từ Iran và trục Hồi giáo dòng Shiite”.

Tuy nhiên, bài đăng do ông Netanyahu chia sẻ mâu thuẫn với chính những khẳng định lặp đi lặp lại của vị thủ tướng này rằng Israel và Mỹ đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran trong các cuộc xung đột với Tehran vào năm 2025 và 2026.

Tháng trước, tại Liên hợp quốc, ông Netanyahu tuyên bố rằng trong năm qua, Mỹ và Israel đã “phá hủy hoàn toàn năng lực vũ khí nguyên tử của Iran”. Trong một tuyên bố hồi tháng 3, ông Netanyahu cũng cho biết nhờ các đợt tấn công của Israel, Iran “không còn có thể đe dọa sự tồn vong của chúng ta”.

Gần đây, ông Netanyahu bị những người chỉ trích cáo buộc là đang thúc đẩy nối lại chiến tranh với Iran nhằm gây ảnh hưởng hoặc trì hoãn cuộc bỏ phiếu ngày 27/10. Ông đã bác bỏ cáo buộc này. Theo các nguồn tin, trong một cuộc họp kín gần đây, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Trung tướng Eyal Zamir cho biết ông không thấy có nhu cầu tác chiến nào đòi hỏi phải tấn công Iran trước thời điểm bầu cử.

Tối 25/10, kênh Channel 12 đưa tin rằng các quan chức tại Nhà Trắng cảm thấy lo ngại trước bài đăng của Thủ tướng Netanyahu. Họ quan ngại rằng bài đăng có thể khiến các quan chức Iran tính toán sai lầm, dẫn đến tấn công và làm leo thang xung đột với Iran.

Ngoài ra, có thông tin cho biết trong những ngày gần đây, ông Netanyahu đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bày tỏ ủng hộ đối với chiến dịch tái tranh cử của ông. Chỉ 9 ngày trước cuộc bầu cử Israel, Tổng thống Trump đã công khai ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau nhiều tháng im lặng. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông Netanyahu “là vị thủ tướng chiến binh tuyệt vời đồng thời là đối tác vì hòa bình xuất sắc hơn nữa trong cuộc chiến chống lại Iran”.

Về phần Thủ tướng Netanyahu, ông đã viết phản hồi trên X: “Cảm ơn ông, Tổng thống Trump, vì sự ủng hộ to lớn và những nỗ lực chúng ta đã cùng thực hiện. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành sứ mệnh này!”.

Người dân Israel sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 27/10, trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi xung đột Israel – Hamas bùng phát vào ngày 7/10/2023.