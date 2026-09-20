Thủ tướng Netanyahu cùng hàng nghìn người hướng về một địa điểm linh thiêng ở Jerusalem

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng hàng nghìn người tập trung tại khu vực Bức tường phía Tây ở Đông Jerusalem trước thềm lễ Yom Kippur. (Nguồn: Ynet News)

Đám đông di chuyển qua phố Wadi trong khu phố cổ để tới khu vực này. Động thái trên diễn ra trước thềm Yom Kippur, ngày lễ quan trọng của người Do Thái bắt đầu từ ngày 21/9.

Trước đó, một số nhóm Israel đã kêu gọi người ủng hộ tập trung bên ngoài Cổng Mercy, một trong các cổng của khu phức hợp Al-Aqsa, để thực hiện các nghi lễ cầu nguyện Selichot.

Theo chính quyền Jerusalem thuộc Palestine, đám đông người Palestine cũng đã tới khu vực phố cổ để cầu nguyện tại Al-Aqsa và mua sắm.

Cơ quan này kêu gọi người Palestine tới Al-Aqsa trong thời gian diễn ra các hoạt động tôn giáo, trong bối cảnh những ngày lễ của người Do Thái đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Bức tường phía Tây, còn được gọi là Bức tường Than khóc, là địa điểm linh thiêng của người Do Thái và thường xuyên diễn ra các hoạt động cầu nguyện, nghi lễ tôn giáo, đồng thời là nơi tổ chức các sự kiện chính thức của Israel.

Trong khi đó, Cơ quan Waqf Hồi giáo Jerusalem và chính quyền Jerusalem thuộc Palestine coi khu vực này là một phần của các địa điểm linh thiêng Hồi giáo.

Các hoạt động trên diễn ra trong mùa lễ lớn của người Do Thái, bắt đầu với Rosh Hashanah vào ngày 12-13/9, tiếp đó là Yom Kippur ngày 21/9, Sukkot từ ngày 26/9 đến 2/10 và Simchat Torah ngày 3/10.

Trước đó, hàng chục nghìn người đã tham dự các buổi cầu nguyện Selichot tại Bức tường phía Tây, trong đó có Thủ tướng Netanyahu.

(theo Anadolu)