Thủ tướng Netanyahu cáo buộc Iran tìm cách can thiệp bầu cử Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi có thông tin tình báo cho thấy Iran và lực lượng ủy nhiệm có thể thách thức chúng ta bằng các cuộc tấn công nhằm gây gián đoạn cuộc bầu cử”, ông Netanyahu phát biểu trong một video do văn phòng của ông công bố ngày 25/10.

“Đừng thử thách chúng tôi. Các ông sẽ phải hứng chịu những đòn đáp trả dữ dội”, ông Netanyahu nói thêm, đồng thời khẳng định quân đội đã sẵn sàng cho cả các hoạt động phòng thủ lẫn tấn công.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Channel 12 của Israel, dẫn các nguồn giấu tên, đưa tin về một cuộc đối đầu giữa Thủ tướng Netanyahu và Tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Cụ thể, Channel 12 cho biết, ông Zamir đã “yêu cầu một cuộc thảo luận chuyên sâu trước khi thực thi chỉ thị mà ông nhận được về hoạt động quân sự ở Iran, đồng thời đòi hỏi các bảo đảm pháp lý cùng chữ ký từ giới lãnh đạo chính trị”.

Bản tin không nêu chi tiết về chỉ thị này, nhưng dẫn lời các nguồn tin cho biết trong quân đội xuất hiện lo ngại rằng cuộc chiến với Iran có thể bị lợi dụng vì mục đích chính trị.

Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid đã đề cập đến tin đồn trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cáo buộc ông Netanyahu tìm cách trì hoãn cuộc bỏ phiếu.

Ông Lapid viết: “Có thông tin cho rằng ông ấy muốn châm ngòi cho sự leo thang và đối đầu với Iran, chỉ để trì hoãn các cuộc bầu cử. Ông ấy đã mất kiểm soát”.

Tuy nhiên, ông Netanyahu đã bác bỏ thông tin này, gọi đây là tin đồn “hoàn toàn nhảm nhí”.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Netanyahu đã nhấn mạnh năng lực của bản thân, đề cao cuộc chiến mà ông phát động chống lại Iran hồi tháng 2 cùng với Mỹ, đồng thời khẳng định rằng ông có đủ khả năng dẫn dắt cuộc chiến này đến cùng.

Ngày 27/10, Israel sẽ tiến hành bầu cử chọn ra 120 ghế tại Quốc hội Israel. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, khối cánh hữu của ông Netanyahu đang trong thế cạnh tranh sít sao với liên minh đối lập. Cụ thể, khối đối lập dự kiến ​​sẽ giành được 52 ghế, trong khi liên minh của ông Netanyahu dự kiến ​​giành được 50 ghế.

Sau đó, các thành viên Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng.