Thủ tướng: Nâng hạng mở chu kỳ phát triển mới cho thị trường chứng khoán
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có buổi tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Trong tối nay, 18/9, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị về việc Việt Nam tham gia rổ chỉ số toàn cầu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-tuong-nang-hang-mo-chu-ky-phat-trien-moi-cho-thi-truong-chung-khoan-418265.htm