Thủ tướng: Nâng hạng mở chu kỳ phát triển mới cho thị trường chứng khoán

Phần lớn tranh chấp, thất vọng và quyết định hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đều xảy ra trong 5 năm đầu tiên, không phải vì sản phẩm có vấn đề, mà vì đây là giai đoạn kỳ vọng và thực tế chênh lệch lớn nhất.