Thủ tướng: Năm 2027 mục tiêu tăng trưởng 10%, cần huy động tới 6,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

Chiều 12/11, báo cáo giải trình về một số vấn đề cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho hay, để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có tăng trưởng 10% cần huy động nguồn lực rất lớn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động khoảng 36 - 38% GDP, tương đương 6 - 6,4 triệu tỷ đồng (trong đó, kinh tế nhà nước chiếm 29,6%, khu vực ngoài nhà nước chiếm 56,4%, FDI chiếm khoảng 14%); chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước là khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 27 - 29%.

Theo Thủ tướng, để huy động đủ nguồn lực, năm 2027, Chính phủ tập trung phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%; tiết kiệm ngay 5% chi đầu tư công và 10% chi thường xuyên.. Đồng thời, tăng tỷ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ lõi trong tổng chi ngân sách hàng năm cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Phát hành các loại hình trái phiếu; vay ODA; Huy động nguồn vốn tín dụng; tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước (tổng vốn thực hiện cùa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nãm 2027 trên 416 nghìn tỳ đồng, tăng 40% so với năm 2026); đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, vốn đầu tư FDI (Mục tiêu năm 2027 là thu hút FD1 khoảng 40-42 tỳ USD, vốn FD1 thực hiện khoảng 30-32 tỷ USD); phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại, khuyến khích phát triển trái phiếu doanh nghiệp. Thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định. Thu hút vốn qua thị trường chứng khoán khoảng 950 nghìn tỷ đồng.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; ưu tiên trọng tâm phát triển 03 lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế gắn với tạo đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cụ thể ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát thải thấp; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu. Phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; cắt giảm khâu trung gian và chi phí lưu thông; Thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong quản trị nhà nước, dịch vụ công, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương; đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, liên kết nhà nước - doanh nghiệp - viện/trường, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới.

Bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ xác định nhiệm vụ ưu tiên là tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Chính phủ tập trung chỉ đạo: Điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn chính sách thuế, lãi suất, tỉ giá cùng các chính sách vĩ mô khác; Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; công khai, minh bạch giá; xử lý nghiêm vi phạm; Chủ động xây dựng các kịch bản điều hành; giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số CPI cho các địa phương.

“Trên quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, Chính phủ xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Theo đó sẽ tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng nông thôn; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất”, Thủ tướng nhấn mạnh.