Thủ tướng: Năm 2027 cần huy động khoảng 36-38% GDP

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu trước khi trả lời chất vấn (Ảnh: Quang Vinh)

Giảm 2% giá điện sau nhiều năm tăng giá, quyết tâm tăng trưởng năm 2026 đạt trên 10%

Ngày 12/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, khép lại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Báo cáo Quốc hội trước khi trả lời chất vấn, liên quan đến kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô làm cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống của Nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên trong chỉ đạo điều hành để tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt các giải pháp mạnh để giảm chi phí đầu vào, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ cho đến hết năm 2026; giãn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất; duy trì các mức thuế đối với xăng dầu ở mức 0%; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng từ các mức 7%, 8%, 10% xuống 0%; giảm 2% giá điện sau nhiều năm giá điện chủ yếu tăng; triển khai hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong năm 2026, 2027.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn 366,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí; thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỷ, tăng 11,4%, chiếm 86,2% tổng thu ngân sách nhà nước. Giải ngân đầu tư công được gần 708,6 nghìn tỷ, đạt 74,1% kế hoạch, tăng 19,7% về tỷ lệ và tăng 217,5 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ. Quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển. Thu hút vốn FDI 10 tháng tiếp tục là điểm sáng, vốn đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, riêng tháng 10 xuất siêu lớn 7,31 tỷ USD.

“Những kết quả trên cho thấy rõ sự tăng trưởng mạnh, thực chất của nền kinh tế trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững”, Thủ tướng nêu rõ,

Cùng với kết quả tăng trưởng cao, Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Theo Thủ tướng, nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội tháng 10 tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những thách thức, khó khăn, tồn tại như ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%, tạo nền tảng cho thực hiện kế hoạch năm 2027 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ động xây dựng các kịch bản điều hành

Cho biết ngày 7/11/2026, Quốc hội đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó xác định 45 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% và đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, Thủ tướng thông tin trên cơ sở Kết luận 106-KL/TW, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành Nghị quyết về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với thời hạn hoàn thành và cơ quan thực hiện.

Để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có tăng trưởng 10%, Thủ tướng cho biết cần huy động nguồn lực rất lớn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước là khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 27-29%.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, theo Thủ tướng, Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; ưu tiên trọng tâm phát triển 3 lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế gắn với tạo đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cụ thể: Ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát thải thấp; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu. Phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; cắt giảm khâu trung gian và chi phí lưu thông; Thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong quản trị nhà nước, dịch vụ công, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương; đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, liên kết Nhà nước - doanh nghiệp - viện/trường, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới.

Bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ xác định nhiệm vụ ưu tiên là tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Chính phủ tập trung chỉ đạo: Điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn chính sách thuế, lãi suất, tỷ giá cùng các chính sách vĩ mô khác; Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; công khai, minh bạch giá; xử lý nghiêm vi phạm; Chủ động xây dựng các kịch bản điều hành; giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số CPI cho các địa phương.

Phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội

Trên quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Chính phủ xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Theo đó sẽ tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng nông thôn; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất.