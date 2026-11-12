Thủ tướng: Năm 2027 cần huy động 6-6,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

Chiều 12/11, trước khi trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo một số vấn đề cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Quang Vinh)

Thủ tướng cho biết, để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có tăng trưởng 10% cần huy động nguồn lực rất lớn.

“Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng. Trong đó chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước là khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 27-29%”, Thủ tướng nói.

Để huy động đủ nguồn lực, năm 2027, Chính phủ phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước khoảng 9,1%; tiết kiệm ngay 5% chi đầu tư công và 10% chi thường xuyên.

Chính phủ sẽ phát hành các loại hình trái phiếu; vay ODA; huy động nguồn vốn tín dụng; tăng đầu tư từ các doanh nghiệp Nhà nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, vốn đầu tư FDI; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại, khuyến khích phát triển trái phiếu doanh nghiệp...

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước; ưu tiên trọng tâm phát triển 3 lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế gắn với tạo đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, công nghiệp ưu tiên các ngành nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, vật liệu, điện tử và bán dẫn. Nông nghiệp tập trung phát triển công nghệ cao, phát thải thấp, gắn sản xuất với chế biến sâu và xuất khẩu. Khu vực dịch vụ đẩy mạnh du lịch, logistics, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường xuất khẩu và giảm chi phí lưu thông.

Chính phủ cũng thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, dịch vụ công, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng.

Cùng với huy động nguồn lực, Chính phủ xác định ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát là nhiệm vụ ưu tiên. Các chính sách thuế, lãi suất, tỷ giá sẽ được điều hành linh hoạt; bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và hàng hóa thiết yếu, đồng thời cắt giảm chi phí trung gian, công khai, minh bạch giá và xử lý nghiêm vi phạm.

Chính phủ sẽ chủ động xây dựng các kịch bản điều hành, giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho từng địa phương nhằm hạn chế áp lực tăng giá, giữ ổn định đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Loạt giải pháp miễn giảm thuế, phí của Chính phủ

Nhấn mạnh quan điểm tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt các giải pháp mạnh để giảm chi phí đầu vào, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, Chính phủ tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2026; giãn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Đối với xăng dầu, Chính phủ duy trì thuế bảo vệ môi trường ở mức 0%, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng từ mức 7%, 8%, 10% xuống 0%.

Cùng với đó, giá điện được giảm 2% sau nhiều năm chủ yếu tăng; triển khai hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong năm 2026 và 2027.

“Với các biện pháp miễn, giảm thuế nói trên, ngân sách Nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 256,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2026”, Thủ tướng nói.

Chính phủ cũng điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, qua đó đã ổn định tỷ giá, góp phần ổn định giá trị đồng tiền, sức mua; giảm 1,5-2% lãi suất cho vay cho sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; điều hành chặt chẽ giá các mặt hàng Nhà nước quản lý, không tăng giá dịch vụ y tế trong năm 2026.

Theo Thủ tướng, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm, đẩy mạnh cải cách trong các lĩnh vực thiết yếu như xăng dầu, điện, y tế, nông nghiệp nhằm giảm chi phí đầu vào của nền kinh tế, nâng cao năng suất và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Nhờ triển khai chủ động, kịp thời, linh hoạt, đồng bộ các chính sách nên CPI 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57%. “Đây là một kết quả rất tích cực trong điều kiện lạm phát toàn cầu tăng”, Thủ tướng đánh giá.

Đặc biệt, so với đầu năm, giá xăng thế giới tăng 76-78%, giá dầu Diesel tăng khoảng 109% và giá nguyên vật liệu nhiều mặt hàng tăng mạnh, gây ra tình trạng bất ổn ở rất nhiều quốc gia.

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ tích cực triển khai các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Trong 10 tháng, ngân sách đã chi khoảng 578 nghìn tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội, đạt 72% dự toán năm 2026. Thu nhập người lao động tăng. Từ ngày 1/7/2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%.

Đối với lĩnh vực y tế, Chính phủ mở rộng phạm vi áp dụng và quy định cụ thể mức phụ cấp từ 30-80% đối với nhân viên y tế; thúc đẩy triển khai chính sách khám sức khỏe cho người dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ mở rộng đối tượng hưởng và nâng phụ cấp đối với giáo viên. Một số địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông.

Chính phủ đặt mục tiêu triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2028-2029, sớm một năm so với kế hoạch.

Ngoài ra, Chính phủ triển khai chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền; đẩy mạnh tự chủ, hoàn thiện cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế, giáo dục.

“Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Chính phủ nhìn nhận vẫn còn những thách thức, khó khăn, tồn tại. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%, tạo nền tảng cho thực hiện kế hoạch năm 2027 và cả giai đoạn 2026-2030”, Thủ tướng cam kết.