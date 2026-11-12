Thủ tướng: Năm 2027 cần huy động 6,4 triệu tỷ đồng

Chi 578 nghìn tỷ đồng cho y tế, giáo dục và an sinh xã hội

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ xác định, vấn đề kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố các nền tảng vĩ mô, tạo cơ sở thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là ưu tiên trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, trong đó, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế và giảm 2% giá điện, sau nhiều năm giá điện chủ yếu tăng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên chất vấn. Ảnh: Như Ý

Đồng thời, Chính phủ cũng triển khai giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong năm 2026-2027. Với các biện pháp miễn, giảm thuế nói trên, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 256.700 tỷ đồng trong năm 2026.

Nhờ triển khai chủ động, linh hoạt, đồng bộ các chính sách nêu trên, chỉ số CPI bình quân được kiểm soát ở mức 4,57%. Đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh lạm phát toàn cầu đang gia tăng.

Cùng với kết quả tăng trưởng cao, Thủ tướng cho hay, Chính phủ đã tích cực triển khai các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Cụ thể, trong 10 tháng đã chi khoảng 578.000 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

Từ ngày 1/7, lương cơ sở đã tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Đồng thời, mở rộng phạm vi áp dụng và quy định cụ thể mức phụ cấp đối với nhân viên y tế từ 30% đến 80%.

Chính phủ cũng thúc đẩy triển khai chính sách khám sức khỏe, mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng phụ cấp đối với giáo viên.

Hiện nay, một số địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông. Chính phủ xác định mục tiêu phấn đấu triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2028, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như các ý kiến của đại biểu Quốc hội đã góp ý.

Trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 trên 10%, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%, tạo nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Như Ý

Thủ tướng nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, cần phải huy động một nguồn lực rất lớn.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động ở mức khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 27-29%.

Để huy động được nguồn lực này trong năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp, trong đó sẽ phấn đấu tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên và ưu tiên chi đầu tư công.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, sẽ phát hành các loại hình trái phiếu, vay vốn ODA; huy động nguồn tín dụng, tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tập trung phát triển thị trường vốn, chứng khoán và thị trường tài chính hiện đại; thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và các dòng vốn đầu tư gián tiếp.