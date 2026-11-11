Thủ tướng Na Uy: Đàm phán Nga-Ukraine ở UAE khó tạo đột phá lớn trong ngắn hạn

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho rằng, cần thận trọng đánh giá triển vọng của đàm phán Nga-Ukraine tại UAE. (Nguồn: Altinget)

Mới đây, trả lời phỏng vấn báo Politico trước thềm vòng đàm phán tại Abu Dhabi 10-11/11, ông Støre khuyến nghị cần thận trọng khi đánh giá triển vọng của cuộc gặp.

Theo ông, Abu Dhabi có thể là bước đệm cho các cuộc thảo luận tiếp theo, với những nội dung như ngừng bắn trên Biển Đen để bảo đảm vận chuyển ngũ cốc, ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, đóng băng chiến tuyến và các biện pháp xây dựng lòng tin, trong đó có trao đổi tù binh.

Thủ tướng Na Uy cho biết, các bên cũng đã thảo luận về những bảo đảm an ninh nhằm ngăn Nga tiến hành các hành động quân sự trong tương lai.

Đề cập cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với Tổng thống Putin ngày 27/10, ông Støre mô tả cuộc trao đổi diễn ra “chuyên nghiệp” và “hợp lý”, trong đó lập trường của nhà lãnh đạo Nga được truyền đạt rõ ràng. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông Putin có thực sự muốn hòa bình hay không, Thủ tướng Na Uy bày tỏ hoài nghi.

Theo ông Støre, nếu Tổng thống Putin thực sự muốn hòa bình thì xung đột đã không xảy ra, hoặc đã kết thúc trong gần 5 năm qua, nhất là khi Nga đang phải đối mặt với những tổn thất và các nước láng giềng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Dù vậy, việc nhà lãnh đạo Nga đồng ý điện đàm ít nhất cho thấy Moscow sẵn sàng ngồi vào bàn đối thoại.

Ông Støre cho rằng, châu Âu cần duy trì các kênh liên lạc trực tiếp với Nga, thay vì để tiếng nói duy nhất tiếp cận Moscow là từ Washington. Theo ông, các nước châu Âu cần truyền đạt rõ lý do và cách thức họ ủng hộ Ukraine.

Thủ tướng Na Uy cũng nhấn mạnh, châu Âu cần thống nhất những thông điệp và mục tiêu chung, đồng thời lựa chọn một cá nhân hoặc cơ chế đại diện để chuyển tải lập trường tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cho rằng, nhóm ba nước Đức, Pháp và Anh (E3) có thể đảm nhận vai trò này.

Một vấn đề khác được ông Støre nhấn mạnh là không nên đưa tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu vào các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo ông, những vấn đề liên quan cấu trúc an ninh của châu Âu cần được giải quyết sau khi xung đột kết thúc.

Ông Støre khẳng định, Nga không có quyền quyết định việc NATO hiện diện ở đâu tại châu Âu, đồng thời cho rằng, các đề xuất của Moscow về vấn đề này không liên quan nội dung đàm phán hiện nay.

Về vai trò của NATO, Thủ tướng Na Uy nhận định, liên minh vẫn duy trì trạng thái tốt, dù thừa nhận một số tuyên bố gần đây có thể không góp phần củng cố quan hệ giữa các đồng minh.