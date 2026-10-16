Thủ tướng mong muốn ngày càng có nhiều thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Thương hiệu quốc gia.

Mục tiêu của Chương trình là xây dựng và phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao; qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ba giá trị cốt lõi của Chương trình là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong.

Trải qua hơn hai thập kỷ triển khai, Chương trình từng bước tạo dựng một hệ giá trị và chuẩn mực chung cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu. Thương hiệu không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh nhận diện hay truyền thông, mà ngày càng gắn chặt với chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, trình độ công nghệ, sức sáng tạo, khả năng đáp ứng thị trường và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và sự phát triển bền vững.

Lễ Công bố năm 2026 được xây dựng với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”.

Thông điệp của chương trình được phát triển từ hình ảnh Giá trị Việt Nam được hình thành, bồi đắp và kết nối qua từng sản phẩm, từng doanh nghiệp, từng thế hệ doanh nhân để hợp thành một dòng chảy lớn của Thương hiệu Việt Nam. Đó là dòng chảy của chất lượng được kiên trì gìn giữ; của đổi mới, sáng tạo không ngừng; của năng lực tiên phong và tinh thần dám đi trước; của trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và niềm tự hào Việt Nam.

Ba giá trị cốt lõi của Chương trình Thương hiệu quốc gia là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - ﻿Năng lực tiên phong.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 vì vậy không chỉ là dịp ghi nhận những thành quả đã đạt được mà còn gửi đi lời hiệu triệu đối với cộng đồng doanh nghiệp: Tiếp tục đặt chất lượng làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy năng lực tiên phong làm tinh thần hành động; chủ động làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững và kiên trì xây dựng những thương hiệu đủ sức chinh phục người tiêu dùng trong nước cũng như thị trường quốc tế.

Từ những “mạch nguồn” của chất lượng, trí tuệ và khát vọng trong từng doanh nghiệp, những giá trị Việt Nam đang tiếp tục được kết nối thành “Dòng chảy Thương hiệu Việt” - một dòng chảy không ngừng vận động, đổi mới và vươn xa, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, đáng tin cậy và có năng lực cạnh tranh ngày càng cao trên trường quốc tế.

Chúc mừng 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm xuất sắc được tôn vinh và công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng cần nghiêm túc nhìn nhận, không ít sản phẩm tốt vẫn thiếu thương hiệu đủ mạnh; giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế.

Hiện nay, các nghị quyết chiến lược của Đảng đã mở ra không gian phát triển mới. Nghị quyết số 68 đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, kinh tế tư nhân tăng trưởng 10–12%/năm, đóng góp khoảng 55–58% GDP; Nghị quyết số 79 đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1–3 doanh nghiệp trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Để đạt mục tiêu đó, phải chuyển dịch mạnh mẽ từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị; từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế; từ tham gia thị trường sang khẳng định vị thế dẫn dắt.

Bởi vậy, để thương hiệu Việt thực sự vươn xa, lớn mạnh, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng về đổi mới mô hình phát triển, doanh nghiệp, doanh nhân. Chủ động tăng năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Coi thương hiệu là tài sản chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp đầu tàu phải đi trước, mở đường, dẫn dắt bằng hành động và lan tỏa chuẩn mực chất lượng, quản trị, trách nhiệm xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh với các đại biểu tại buổi lễ.

Thứ hai, đầu tư thực chất cho năng lực cốt lõi, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng cường nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế và sáng chế; nâng chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc. Ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản trị thương hiệu, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Chuyển từ “làm ra tại Việt Nam” sang “sáng tạo bởi Việt Nam”; từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Thứ ba, chủ động chinh phục thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu bền vững. Phát triển hệ thống phân phối, đối tác, dịch vụ hậu mãi; bảo vệ sở hữu trí tuệ và giữ bản sắc Việt trong từng thị trường. Tận dụng hiệu quả các FTA. Thành công không chỉ đo bằng kim ngạch xuất khẩu mà còn bằng niềm tin của khách hàng và giá trị thương hiệu. Thương hiệu Việt phải không chỉ có mặt mà phải có vị thế bền vững trên thị trường; được biết đến, được tin tưởng lựa chọn.

Thứ tư, chuyển từ phát triển riêng lẻ sang liên kết, cùng nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam. Doanh nghiệp lớn dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và quản trị. Hợp tác lành mạnh, chia sẻ nguồn lực, cùng xây dựng ngành hàng và chuỗi cung ứng vững chắc. Không thể có thương hiệu quốc gia mạnh nếu thiếu doanh nghiệp và chuỗi giá trị mạnh.

Thứ năm, kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm. Thượng tôn pháp luật, bảo vệ người lao động, môi trường; không gian lận xuất xứ, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái; thực hiện các chuẩn mực Môi trường - Xã hội - Quản trị, minh bạch chất lượng và nguồn gốc. Thương hiệu có thể được tạo dựng bằng chất lượng và sáng tạo, nhưng chỉ có thể trường tồn bằng chữ tín. Giữ gìn uy tín doanh nghiệp cũng là giữ gìn danh dự của thương hiệu quốc gia.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục đồng hành, có các giải pháp điều hành thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững trên cơ sở kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, quyết liệt cải cách thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng; lấy sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống người dân làm thước đo. Nhà nước kiến tạo môi trường, doanh nghiệp kiến tạo giá trị; Nhà nước mở đường, doanh nghiệp tiên phong.

“Tôi tin tưởng các doanh nghiệp được vinh danh hôm nay sẽ coi danh hiệu Thương hiệu quốc gia không phải đích đến cuối cùng, mà là điểm tựa và động lực mới để tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ và vươn tầm thế giới.

Tôi kỳ vọng và mong muốn Việt Nam ngày càng có nhiều thương hiệu mà khi nhắc tên, người tiêu dùng ở bất kỳ quốc gia nào cũng nhận ra ngay đó là thương hiệu Việt Nam, gắn với chất lượng, trí tuệ, bản lĩnh và uy tín Việt Nam.

Mỗi thương hiệu mạnh là một niềm tự hào Việt Nam; mỗi doanh nghiệp vươn tầm là một đóng góp vào nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia. Tôi tin tưởng “Dòng chảy Thương hiệu Việt” sẽ ngày càng mạnh mẽ, lan tỏa và vươn xa, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Thủ tướng nhấn mạnh.