Thủ tướng: Mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định nhiệm vụ hoàn thành từng tháng

Theo tin từ TTXVN, sáng 3-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ, ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: TTXVN

Tham dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành; bí thư thành ủy, tỉnh ủy; lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, 9 tháng của năm 2026, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, có những diễn biến vượt dự báo, tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số và ổn định kinh tế vĩ mô.

Xung đột kéo dài tại một số khu vực tác động mạnh đến giá dầu, nguồn cung năng lượng, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, nhất là vận tải quốc tế, tạo sức ép đối với sản xuất, xuất khẩu, giá cả và ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính sách thuế quan và điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế lớn, cũng tác động đến tăng trưởng toàn cầu và gia tăng sức ép lạm phát.

Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp với trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển.

Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tiếp tục được triển khai; sản xuất trong nước được thúc đẩy, các chính sách miễn, giảm thuế, phí được thực hiện, đồng thời tập trung bảo đảm an ninh năng lượng, điện, xăng dầu.

Chính phủ cũng đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ các dự án khó khăn, tồn đọng; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026. Ảnh: TTXVN

Đối với nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá cụ thể tình hình, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để hoàn thành các mục tiêu quý IV và cả năm 2026.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng yêu cầu đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong thời gian còn lại của năm.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cần đánh giá phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong 9 tháng qua, xác định những điểm mới, những vấn đề cần rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong quý IV.

Đối với kết quả tăng trưởng 9 tháng, Thủ tướng lưu ý phân tích cụ thể những ngành, lĩnh vực, địa phương tạo động lực cho tăng trưởng để tiếp tục phát huy; đồng thời làm rõ những lĩnh vực, địa phương tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, tác động đến kết quả chung, qua đó xác định những động lực cần tiếp tục khai thác trong quý IV và cả năm.

Đối với các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô nguồn lực và các cơ chế đặc thù; xác định rõ nguồn lực và giải pháp tổ chức thực hiện để tạo thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Các địa phương cần tập trung các giải pháp có thể triển khai ngay nhằm thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút và thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc.

Về các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý IV, Thủ tướng chỉ đạo tập trung thảo luận các giải pháp tạo chuyển biến mạnh hơn đối với sản xuất công nghiệp, xây dựng và xuất khẩu; xác định những dự án lớn phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, những công trình có thể hoàn thành sớm để đưa vào sử dụng.

Các bộ, ngành, địa phương cũng cần xác định các thị trường xuất khẩu có khả năng mở rộng và các giải pháp kích thích sức mua trong nước; đồng thời phải gắn thúc đẩy tăng trưởng với tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nhấn mạnh trách nhiệm tổ chức thực thi, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể các nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành trong từng tháng; xác định rõ kết quả đầu ra, cơ quan, cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Theo chương trình, hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.