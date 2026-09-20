Thủ tướng Merz chịu thêm sức ép khi hai bang Đức bầu cử

Hai cuộc bầu cử diễn ra sau cuộc bỏ phiếu ngày 6/9 tại Saxony-Anhalt, nơi AfD suýt giành đa số tuyệt đối. Kết quả này gây chú ý trên toàn châu Âu và đặt ra câu hỏi về chiến lược “bức tường lửa” của các đảng chính thống Đức, vốn từ chối liên minh với AfD.

Sau hơn một thập kỷ, AfD đã chuyển từ một lực lượng hoài nghi châu Âu nhỏ thành một trong những đảng có ảnh hưởng lớn tại Đức. Đảng này chủ trương siết chặt chính sách nhập cư, tăng cường trục xuất người nước ngoài không có quyền cư trú, khôi phục quan hệ năng lượng với Nga và rời khu vực đồng euro.

Các cuộc thăm dò cho thấy AfD khó lặp lại kết quả tại Saxony-Anhalt trong hai cuộc bầu cử ngày 20/9. Tuy nhiên, kết quả của đảng này vẫn được xem là phép thử đối với chiến lược cô lập AfD, đồng thời có thể làm gia tăng sức ép lên chính phủ của ông Merz.

Tại Mecklenburg-Western Pomerania, CDU của ông Merz đứng trước nguy cơ đạt kết quả tồi tệ nhất từ trước đến nay. Thăm dò của Forschungsgruppe Wahlen ngày 18/9 cho thấy CDU chỉ nhận được 6% ủng hộ, có nguy cơ không vượt qua ngưỡng để vào nghị viện bang.

Trong khi đó, cuộc đua giữa đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và AfD đang trở nên sít sao. SPD được 37% và AfD 36%, trong khi Đảng Cánh tả đạt 9% và đảng Xanh 5%. SPD tập trung chiến dịch vào Thủ hiến Manuela Schwesig, người có mức độ nhận diện cao tại bang.

Chi phí năng lượng và nhà ở là những vấn đề nổi bật trong chiến dịch tại cả hai bang. Giá nhiên liệu tăng mạnh gây sức ép đặc biệt tại Mecklenburg-Western Pomerania, nơi người dân phụ thuộc nhiều vào ôtô. Ông Merz hôm 18/9 đã công bố gói hỗ trợ, trong đó có đề xuất giảm thuế xăng và dầu diesel.

Tại Berlin, Đảng Cánh tả dẫn đầu với 22% trong cuộc thăm dò mới nhất, tiếp theo là CDU với 20%, đảng Xanh 15% và SPD 12%. AfD đứng thứ ba với 18%, cho thấy lực lượng này tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ngay tại thủ đô vốn có truyền thống chính trị tự do.

Kết quả hai cuộc bầu cử sẽ được theo dõi sát sao không chỉ bởi tác động đến chính quyền các bang, mà còn bởi chúng có thể làm gia tăng tranh luận trong CDU về đường hướng của chính phủ Merz và cách các đảng chính thống ứng phó với sự trỗi dậy của AfD.