Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 18/11, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada nên học hỏi từ tốc độ tăng trưởng kinh tế thần tốc của Trung Quốc.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Carney đang tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tại đây, ông nhận định rằng sự phát triển của thành phố Thẩm Quyến — từ một làng chài trở thành một siêu đô thị công nghệ cao — là minh chứng cho thấy những thành quả có thể đạt được nhờ việc cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà và đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Chuyến thăm của ông Carney bắt đầu bằng thông báo Canada sẽ dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc nhập khẩu thép và nhôm từ Trung Quốc, đổi lại, Canada sẽ có thêm quyền tiếp cận thị trường đối với mặt hàng thịt lợn và các sản phẩm nông nghiệp khác. Thông báo này cũng bao gồm một quan hệ đối tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Carney, các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc tập trung nhiều hơn vào việc làm thế nào để phòng ngừa các rủi ro về kinh tế và an ninh sinh học.

Ông Carney khẳng định, Canada sẽ định hình quan hệ thương mại dựa trên các lợi ích chung.

Theo ông, việc mở rộng tiếp cận thị trường Trung Quốc mang lại lợi ích cho nhiều khu vực tại Canada, chẳng hạn như ngành thủy sản và nông nghiệp.

Trước đó, ông Carney cho biết, Ottawa đang nỗ lực đẩy nhanh các dự án lớn, đồng thời hợp tác với các quốc gia như Trung Quốc nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.