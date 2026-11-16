Thủ tướng Mark Carney: Canada coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Canada Mark Carney - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các công việc cần thúc đẩy trong thời gian tới để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Canada.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2026, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm mức và độ gắn kết cao hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai các kết quả của chuyến thăm. Thủ tướng đề nghị hai bên sớm cụ thể hóa các cam kết đã đạt được thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Trong quá trình triển khai, các chương trình, dự án cần có tiến độ rõ ràng và hướng tới những kết quả thiết thực cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Mark Carney khẳng định Canada coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam. Thủ tướng Canada nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực hai nước cùng ưu tiên và có thế mạnh.

Hai Thủ tướng nhất trí giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp đẩy nhanh việc triển khai Kế hoạch hành động về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada.

Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 24 đến 25/9/2026. Cùng với việc nâng cấp quan hệ, hai bên nhất trí về việc triển khai Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược.