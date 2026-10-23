Thủ tướng lưu ý vấn đề miễn thuế với đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

Chiều 23/10, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Đề xuất miễn thuế cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

Phát biểu tại buổi thảo luận tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thủ tướng cho biết việc sửa đổi nhằm thể chế hóa các Nghị quyết số 71 và 72 của Bộ Chính trị.

Liên quan đề xuất miễn thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng cho rằng số thu ngân sách từ các đối tượng này không lớn. Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát để xác định cụ thể số thu.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, ý nghĩa của chính sách lớn hơn nhiều so với số thu ngân sách bị giảm. Việc kiểm soát chi phí có thể thực hiện thông qua hóa đơn, chứng từ tài chính, bóc tách chi phí đầu vào và đầu ra; phạm vi áp dụng cũng giới hạn ở các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho bệnh viện và trường học.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ chiều 23/10 (Ảnh: Hữu Thắng).

Chính sách được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và học sinh. Dù vậy, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn phải được đặt lên hàng đầu, không phụ thuộc vào việc có áp dụng chính sách miễn thuế hay không.

Đối với đề xuất áp dụng thuế suất đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát.

Theo Thủ tướng, Luật cần xác định rõ thế nào là đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, bảo đảm quy định dễ áp dụng và khả thi trong thực tế. Đồng thời, cần phân định rõ đối tượng, thời điểm và mức thuế suất áp dụng, tránh chồng chéo với các quy định của Luật Đất đai, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Phải đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương

Đối với dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, việc hợp nhất các quy định liên quan là cần thiết trong bối cảnh tổ chức bộ máy đã có sự thay đổi, đồng thời quá trình thực hiện các quy định hiện hành cũng bộc lộ một số vướng mắc, bất cập.

Theo Thủ tướng, dự thảo Luật khẳng định vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, kế thừa các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Đối với 4 khoản thu phân chia gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, tỉ lệ phân chia sẽ được Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo từng nhóm địa phương, theo định hướng ổn định lâu dài và phù hợp với tinh thần kết luận của Trung ương.

Dự thảo cũng bổ sung nguyên tắc khi ban hành chính sách, chế độ phải đánh giá đầy đủ tác động, xác định rõ nguồn lực và khả năng cân đối ngân sách của từng cấp.

Quang cảnh phiên họp tại tổ 3 chiều 23/10 (Ảnh: Hữu Thắng).

Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu nâng tỉ trọng thu của ngân sách Trung ương trong bối cảnh tỉ trọng này đã giảm mạnh trong những năm vừa qua, ảnh hưởng đến việc bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương.

Theo Thủ tướng, ngân sách Trung ương phải thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng trong những lĩnh vực then chốt, hỗ trợ các địa phương đầu tư công trình, dự án trọng điểm, kể cả những địa phương đã tự cân đối được ngân sách, đồng thời hỗ trợ các địa phương còn khó khăn.

"Nếu không bảo đảm được vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương thì Chính phủ và Quốc hội sẽ không thể điều hành, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về hiệu quả đầu tư công, Thủ tướng cho biết, Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 đặt ra yêu cầu hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội đối với đầu tư công. Theo đó, muốn giảm tỉ lệ ICOR, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và rút ngắn quy trình triển khai dự án, cần đồng thời giảm số lượng dự án để tập trung nguồn lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc phải đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương (Ảnh: Hữu Thắng).

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đầu tư công trong nhiệm kỳ này phải giảm tối thiểu 30% số dự án. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cả nước có khoảng 5.000 dự án đầu tư công, đã giảm mạnh so với các nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, nhiệm kỳ này cần tiếp tục giảm số lượng dự án để tập trung nguồn lực cho những công trình có tác động lan tỏa, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương, nhất là các vùng động lực.

Theo Thủ tướng, việc đánh giá hiệu quả đầu tư không thể chỉ dựa trên hiệu quả kinh tế mà phải xem xét tổng thể hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực hạ tầng và mức độ cải thiện đời sống, an sinh xã hội của người dân. Việc đánh giá phải được thực hiện xuyên suốt vòng đời dự án, từ lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện đến vận hành và khai thác sau đầu tư.

Rà soát cơ chế mua sắm y tế, giảm khâu trung gian

Về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng cho biết, một trong những vướng mắc lớn hiện nay là việc phân định hoạt động đấu thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu và hoạt động áp dụng pháp luật chuyên ngành, nhất là trong các lĩnh vực y tế, khoa học và công nghệ, năng lượng.

Dự thảo Luật được xây dựng theo hướng làm rõ hoạt động đầu tư nào phải thực hiện đấu thầu theo quy định chung, hoạt động nào thuộc lĩnh vực chuyên ngành thì áp dụng pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư trong quyết định các hoạt động đấu thầu, mua sắm, gắn với yêu cầu công khai, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời làm rõ các hành vi bị cấm, thẩm quyền xử lý vi phạm và trách nhiệm của các bên liên quan.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát các quy định về bảo đảm cạnh tranh và mua sắm tập trung, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, nơi hoạt động mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế liên quan trực tiếp đến ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế.

Các quy định về biện pháp khẩn cấp trong những trường hợp liên quan đến sức khỏe nhân dân cũng cần được xem xét, hoàn thiện. Đồng thời, Chính phủ sẽ nghiên cứu cơ chế mua sắm trực tiếp đối với bệnh viện, cơ sở y tế và một số lĩnh vực đặc thù, nhằm giảm khâu trung gian, tiết giảm chi phí.