Thủ tướng lưu ý trách nhiệm của các địa phương trong bảo đảm suất ăn học đường

Chiều 16/9, tại phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề cập và yêu cầu giải quyết ngay các vấn đề nóng trong các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục.

Theo đó, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần triển khai ngay về kinh tế - xã hội, mà trước hết là quyết tâm, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm rất lớn của Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trong lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Nêu rõ vấn đề cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập và chưa đảm bảo cả về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải trao đổi, làm việc với các địa phương, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở.

"Đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch và Ban Thường vụ phải phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp (Ảnh: VGP).

Liên quan lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục chỉ đạo, Bộ Y tế chịu trách nhiệm rà soát rất kỹ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ đóng góp ý kiến vào dự án luật sửa đổi một số luật trong lĩnh vực y tế, tạo đột phá trong phương thức quản lý, bảo đảm hiệu quả nhất, không tạo kẽ hở cho vi phạm, chấm dứt lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, cắt giảm các khâu trung gian trong lĩnh vực cung ứng thuốc và thiết bị y tế, để các cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận nguồn thuốc và thiết bị y tế với giá phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.

Về đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và xử lý tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, các Bộ phải tiếp tục rà soát, chủ động tháo gỡ ngay các vướng mắc chưa được xử lý triệt để.

Bộ Tài chính, chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, các cơ quan, địa phương đánh giá kỹ sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu.

Đồng thời, tiếp tục rà soát và đánh giá tổng thể tình hình doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung kiến nghị xử lý ngay một số khó khăn, bất cập, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là công khai các biện pháp về thuế thu nhập doanh nghiệp có thể trình Quốc hội vào cuối năm nay để tăng lòng tin của doanh nghiệp vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, từ đó tiếp tục yên tâm để mở rộng sản xuất.

Về điều hành thị trường xăng dầu và điện, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Công Thương tiếp tục bám sát tình hình, đảm bảo việc dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện từ nay đến cuối năm; khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bổ sung. Bộ Công Thương khẩn trương trình đề án tổng thể về cơ cấu lại ngành điện; Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ Công thương trình đề án cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo cắt giảm các khâu trung gian và tăng cường chất lượng, hiệu quả của cung ứng điện.